¿Qué podemos hacer con la ropa que ya no queremos? De gran ayuda para el medio ambiente

Seguramente en esta cuarentena o en algún punto de tu vida has juntado toda la ropa que ya no quieres sin embargo no sabes qué hacer con ella y unas de las primeras opciones en las que piensas en tirarla, pero esto no debe ser así; el impacto ambiental es muy grande y por otro lado podemos beneficiar y beneficarnos con esta, ya no como una prenda para vestir (en nuestro caso) sino para otras cosas, si se regala damos una oportunidad para que alguien se vista.

Reducir la contaminación que generan algunas prendas

Tras lo anterior probablemente te preguntarás cómo es que nuestra ropa puede contaminar, y esto es muy fácil, hay muchas piezas que son de tejidos sintéticos, algunas tienen piezas de plástico o de metal, con esto generamos grandes cantidades de residuos en gran parte no biodegradables; información EL ESPAÑOL.

Ahora bien para mitigar el impacto ambiental tras la contaminación de la ropa que solemos tirar tenemos grandes opciones: Si lo que quieres es ya no saber más de ella y esta se encuentra en buen estado, lo que puedes hacer es donarla a ONGs o regalarla a alguien que conozcas y que sepas que la necesita.

Vender la ropa que ya no usas

Por otro lado si lo que deseas es recaudar fondos con las prendas que ya no quieres, sin duda alguna puede ser una excelente opción venderla, ya sea que lo hagas afuera de tu casa o en mercados de segunda mano; de igual forma puedes usar la tecnología y ofrecer tu ropa en internet.

Finalmente si lo que quieres es darle una segunda vida a tu ropa que ya no deseas tener en tu armario, puedes hacer bolsas, fundas,trapos e inclusive un tipo edredón; solo es cuestión de que pongas en practica tus dotes creativos.