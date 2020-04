¿Qué hacer para generar menos basura?, responde experta en reciclaje. Foto: stopcambioclimatico.com.

Estar en cuarentena, no ha hecho estar más tiempo en casa, y con ello, somos un poco más conscientes de la cantidad de basura que generamos, de hecho, en España, la empresa Ecoembes en 2018, reveló que, al año cada ciudadano de aquel país generó en promedio 450 kilogramos de residuos, ¡una cantidad enorme!, así que, en este artículo estamos decididos a decirte como generar menos; ¡el reciclaje es el arma secreta!

Descifrando la basura de España

Aunque, 453 kilogramos de basura por año y por persona son impactantes, no todas son malas noticias, según Ecoembes, cada habitante español colocó 15.7 kg de briks, envases de plásticos y latas en el contenedor correcto, es decir, en el amarillo, y esta cifra se eleva en un 12.3 por ciento en comparación con los datos del 2017, indicando que, hay mayor compromiso por cuidar el medio ambiente y realizar el reciclaje de manera correcta.

Mientras tanto, la cantidad de desechos del contenedor azul, se incrementó en un 12.4 por ciento en comparación con ese mismo año.

¿Cómo reducir la cantidad de basura?

Dado que, ahora, tenemos un contexto sobre la cantidad de basura que se genera por persona, es importante, realizar lo mejor posible el reciclaje, y por ello, te daremos a continuación, algunos consejos, para que, disminuyas la cantidad de desechos que generas, y que son brindadas por la delegada de la planta de tratamiento de residuos de UIea, Ana Estévez.

Contenedores de basura para reciclar. Foto: Botes de Basura Zuma.

Basura y reciclaje: optimiza el espacio

Ana Estévez, sugiere: “Para los envases, lo mejor es optimizar el espacio porque tienen mayor densidad: pesan poco y ocupan mucho. Debemos aplastarlos lo máximo posible para reducir la cantidad y que ocupen poco".

Basura y reciclaje: envases reutilizables

La experta, recomienda: “Además, es aconsejable evitar los tupper de un solo uso y comprar los reutilizables para poder lavarlos y no desechar tanto plástico. Es recomendable también que intentemos comprar productos que tengan mayor formato. Si somos de beber agua embotellada, lo suyo sería adquirir las garrafas de 5 litros y no las de 1".

Basura y reciclaje: envases reutilizables. Foto: CharHadas.

Evita comprar empaques pequeños

Estévez, explica: "Ir al supermercado a por el tamaño familiar es lo mejor que podemos hacer para generar los mínimos residuos posibles".

Aprovecha todos los alimentos

Esta especialista, pide no desperdiciar la comida, pues, indica: "Estando en casa sabemos qué alimentos son los que tenemos y no se nos van a pasar y caducar tanto como antes porque estamos más pendientes de no desperdiciar".

Saca el máximo provecho de las bolsas

Procura hacer que cada bolsa para la basura que utilices se llene en su totalidad, y destina una de papel, biodegradable o recipiente reutilizable, donde, únicamente acumules los residuos orgánicos.

Saca el máximo provecho de las bolsas. Foto: Freepik.

La finalidad de separar desde casa la basura, es que, cada bolsa que uses sea aprovechada en toda su capacidad, pues, basura como el pet, vidrios o cartón son muy voluminosos, y si los combinas con residuos orgánicos, tendrás que deshacerte de la bolsa grande sin que esté llena, pues, comenzará a oler mal.

En cambio, si destinas una separación, para cada residuo, solo sacarás las basura orgánica, pues, los otros desechos esperarán, hasta que, acumules los suficientes en la bolsa.

Otra recomendación, es que, tanto el cartón como las botellas de pet se pueden cortar con tijeras o aplastar, para que, no ocupen mucho espacio y entren más residuos.

Con información de Hola.