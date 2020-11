¿Qué es la Lista Roja de la UICN y cuáles son los Estados de conservación?

Lista Roja de la UICN y Estado de conservación Foto sostenibilidad semana

Seguramente has escuchado sobre la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) pero no sabes exactamente lo que es y cuáles son los Estados de Conservación en las que se clasifican las especies, es por ello que La Verdad Noticias trae toda la información para ti.

¿Qué es Lista Roja de la UICN?

La famosa Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN también es conocida como el Libro Rojo, fue creada en año 1963 como un inventario muy completo donde se clasifica el estado de conservación de las especies de animales y plantas a nivel mundial.

Lista Roja de la UICN es una herramienta importante para todos los países, ya que puede ayudar a trabajar en la conservación y reducir la extinción de diversas especies, además se actualiza y tiene ciertas evaluaciones cada año.

Estados de conservación de la Lista Roja

Los estados de conservación en esta lista son los indicadores básicos de las probabilidades de que una especie siga existiendo en el corto o mediano plazo, en vista de factores tales como la población y su distribución, su historia natural y biológica, sus depredadores y otros aspectos.

Extinta (EX)

En esta categoría o Estado de la Lista Roja se encuentran las especies que se consideran extintas, hay que tener en cuenta que una especie se extingue cuando su último ejemplar muere, de esta manera, la extinción se convierte en una certeza cuando no hay ningún integrante capaz de reproducirse y dar lugar a una nueva generación.

Extinta en estado silvestre (EW)

Según la Lista Roja, una especie se considera extinta en estado silvestre, extinta en estado salvaje o extinta en la naturaleza cuando los únicos miembros vivos de ella están mantenidos en cautiverio.

En peligro crítico (CR)

El Estado de conservación en peligro crítico de extinción clasifica a las especies que enfrenta un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre, en esta categoría se deben exigir importantes medidas de conservación para prevenir la desaparición de la especie.

En peligro (EN)

Según la UICN, una especie clasificada en peligro de extinción es aquella en la que los miembros con vida de dicha especie están en peligro de desaparecer por diversos factores

Vulnerable (VU)

Una especie se considera vulnerable cuando después de diversas evaluaciones presenta una alta probabilidad de convertirse en "especie en peligro de extinción".

Casi amenazada (NT)

Las especies consideradas casi amenazadas, son aquellas que no satisfacen los criterios de las categorías vulnerable, en peligro o en peligro crítico de la Lista Roja elaborada por la organización, aunque está cercano a cumplirlos o se espera que así lo haga en un futuro próximo.

Preocupación menor (LC)

Están bajo preocupación menor las especies que no cumple ninguno de los criterios anteriores, esta incluye a todos los taxones que, tras ser evaluados, no presentan un riesgo de extinguirse en las circunstancias actuales.

Datos insuficientes (DD)

En este estado se encuentran las especies con datos insuficientes, es una categoría donde no existe la información adecuada sobre ella para hacer una evaluación de su riesgo de extinción.

No evaluado (NE)

No evaluado es una clasificación de la Lista Roja de la UICN en la que se encuentran especies no evaluada, lo que significa que su estado de conservación aun no ha sido determinado por la IUCN.

