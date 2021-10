Puma que se creía extinto vuelve a ser visto en Río de Janeiro después de 80 años

El puma concolor ha regresado a la ciudad de Río de Janeiro en Brasil después de más de 80 años considerado como un animal extinto. La última vez que se le vió fue en la década de 1930, según registros en diferentes áreas de la Mata Atlántica.

Se registró su retorno en junio de 2020 por una cámara de vigilancia del Sitio Burle Mark, una reserva biológica ubicada en la zona oeste de la ciudad carioca. A partir de que esas imágenes fueron captadas, un grupo de biólogos de la Universidad del Estado de Río de Janeiro (UERJ) comenzó a seguir el rastro del animal salvaje.

La reaparición del también conocido como “león de montaña” fue tema publicado en un artículo reciente en la publicación científica Check List. Con huellas, arañazos en árboles y otras pistas, los biólogos comprobaron la presencia del animal en otros parques cercanos; aunque su reaparición no significa que ya no sea un animal en peligro de extinción.

Puma concolor está volviendo a Río de Janeiro

El animal salvaje reapareció en la ciudad de Río desde hace más de un año/Foto: RFI

Se trata de la "reaparición de la especie y no solo de un individuo deambulando por la zona", declaró al diario Estadao el biólogo Jorge Pontes, uno de los autores del trabajo. "El puma está realmente en la ciudad, no son ocurrencias aisladas", afirmó Pontes.

Hasta ahora, este mamífero de pelaje marrón grisáceo a rojizo había sido declarado oficialmente extinguido en la Lista Municipal de Especies Amenazadas de Flora y Fauna de Río de Janeiro, indican los investigadores en el artículo.

Aunque no se considera una especie amenazada a nivel mundial ya que incluso en Estados Unidos, el puma ha atacado a seres humanos en los bosques, es una especie "vulnerable" en Brasil y en Río de Janeiro, "principalmente debido a la pérdida de hábitat y la caza furtiva", se explica en la investigación de Check List.

Aún no se sabe cuántos pumas estarán de regreso

Se desconoce cuántos ejemplares de esta especie estén habitando en Brasil/Foto: iNaturalist Panamá

Después de las imágenes captadas y de las evidencias que recolectaron los investigadores, aún no han descubierto cuántos ejemplares de este felino habitan en Río, pero se registra su presencia tanto en el norte como en el sur del continente.

Como mencionamos en La Verdad Noticias, el puma concolor o león de montaña puede alcanzar los 2.30 metros de largo y un peso mayor a los 70 kilogramos. Además de la Mata Atlántica, habita en distintos biomas del territorio brasileño, como la Amazonía, el Cerrado y el Pantanal.

