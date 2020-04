Pulpo bebé cambia su vaso de plástico por la concha que un buzo le regala (VIDEO). Foto: La voz del muro.

¿Te imaginas hablar con un pulpo?, pues, es posible, aunque no de la manera en que lo imaginas, ya que, estos animales marinos no pueden hablar como los seres humanos, pero a pesar de ello, un buzo logró captar el momento exacto en que convence a un pequeño bebé pulpo, para que, cambiara su hogar en un vaso de plástico por una concha de verdad, así que, si no has visto como lo hace, te dejamos el video, para que seas parte del ¡extraordinario momento!

Buzo convence a pulpo de cambiar su casa

Todo pasó en Indonesia en las aguas de Lembeh, cuando, un pulpo articulado diminuto fue visto por el buzo Pall Sigurdsson, mientras se refugiaba en un vaso de plástico desechable, en lugar de estar en una concha, como naturalmente se espera, y fue entonces, cuando el lenguaje rebasó las limitantes y una hermosa conversación comenzó a tomar protagonismo.

¿El buzo habla con el pulpo bebé?

Generalmente se espera que los pulpos articulados se refugien dentro de objetos naturales que yacen en el suelo marino, comúnmente suelen ser conchas, pero, desgraciadamente debido a la contaminación de los mares, sucedió un evento inusual, pues, la criatura marina encontró su hogar en un viejo vaso de plástico, por lo que, al ver esto Pall Sigurdsson, decidió ayudarlo, para darle una casa digna de su especie, pero, ¿cómo lo hizo?, ¿habló con él?

Aunque pueda parecer extraño, y no hablaron como se espera que se converse con otro ser humano, el buzo Pall Sigurdsson, logró comunicarse con el pulpo bebé, y es que, el experto de vida marina, le ofreció a su singular amigo varias conchas, esperando que, alguna le convenciera para dejar su antigua casa y mudarse a su nuevo hogar, sin duda, largas horas de prueba y error.

Pulpo bebé en vaso de plástico. Foto: EcoInventos.

Al respecto, Pall Sigurdsson, declaró: “Pasamos toda un inmersión y casi todo nuestro suministro de aire salvando a este pulpo de un destino cruel”.

Además, agregó: “Mientras que una concha es buena protección, alguna anguila o lenguado podría tragarse el vaso con el pulpo dentro, matando al depredador o debilitándolo hasta el punto en que pronto será comido por un pez aún más grande.”

Fue esta preocupación, lo que orilló al buzo a dedicar horas y oxígeno, para concluir la misión peculiar de darle al bebé pulpo una nueva casa que, no afecte la cadena alimenticia y equilibro de su ecosistema.

Ante esto, Pall Sigurdsson, añadió: “Durante mucho tiempo intentamos darle conchas con la esperanza de que cambiara de caparazón”.

Finalmente, concluyó: “Los pulpos reticulados son muy particulares a la hora de elegir conchas, así que tuvimos que presentarle varias diferentes hasta que una le gustó”.

