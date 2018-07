Proyecto para adoptar y salvar abejas en Cancún

Muchas veces hemos encontrado panales de abeja en nuestra casa o jardín y lo primero que pensamos es que queremos matarlas y deshacernos de ellas porque están invadiendo nuestro espacio, sin embargo hay que considerarlo ya que las abejas están en peligro de extinción y si desaparecieran sería un gran problema para la humanidad, porque sin abejas no habría polinización y sin polinización no hay plantas, árboles ni flores.

Por esa razón, Elmar, un ciudadano común con la inquietud de salvar a las abejas, ha hecho un programa para fomentar el cuidado y la información sobre estos insectos, además que se ha acercado con los bomberos para poderles dar capacitación de rescate de abejas en vez de matarlas.

Las abejas son grandes polinizadores

En exclusiva para La Verdad, Elmar comentó que comenzó hace 6 años rescatando colmenas de abejas, ya que según la información de los bomberos de Cancún, al día matan entre 15 a 20 colmenas diarias, tanto por ellos como por las deforestaciones que se dan para construir.

Es por eso que comenzó con un proyecto de adopción de colmenas que rescataban en lugares donde iban a construir, teniendo grandes resultados porque en pocos meses ha logrado ubicar 20 colmenas en distintos hogares de ciudadanos en Cancún que han querido apoyar en adoptar las colmenas.

Es necesario saber manejar a las abejas para poder cambiarlas a un lugar donde estén resguardadas

Como siguiente paso, este proyecto ha crecido llegando a los bomberos de Cancún, a quienes les estará dando capacitaciones de manera gratuita para que ellos se encarguen del manejo de las colmenas encontradas en los domicilios y así no matarlas, si no que sepan las técnicas para poderlas reubicar en zonas donde no afecten.

Así que ya sabes, si encuentras una panal de abejas, procura que sea removido por gente que lo reubique y si estás en Cancún, contacta a Elmar en su página “Miel curativa tradicional y rescate de abejas”.

Por. Jossy Zamora