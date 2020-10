Productos sostenibles para reducir tu huella en el medio ambiente

Checa estos productos sostenibles para cuidar el medio ambiente foto

Cuidar del medio ambiente es una tarea que todos debemos tener presentes desde casa y es que podemos usar algunos porductos sostenibles que evitan que sigamos dejando huella en el planeta, es por ello que la plataforma social de recomendaciones Peoople nos da algunas opciones ¡consume responsable!

Productos sostenibles

Bien, un producto Sostenible es aquel que ha sido elaborado con el principal objetivo de respetar el Medio Ambiente, así como protegiendo a las personas y comunidades que han participado en todo el proceso de elaboración.

Este tipo de productos nos ayudan a no dejar huella, es decir, a no provocar impacto en el medio ambiente, incluso su producción no copromete los recursos de las siguientes generaciones, es por ello que son buenas alternativas para cuidar nuestro entorno y a continuación te dejamos algunos.

Popotes de acero inoxidable

De acuerdo con Trash Free Seas Alliance, los popotes o pajillas son uno de los principales contaminantes para el medio ambiente, es por ello que para evitar seguir dejando huella, podemos hacer uso de popotes de acero inoxidable que son reutilizables.

Popotes de acero inoxidable para cuidar el medio ambiente Foto veraly

Discos desmaquillantes eco-friendly

La belleza es uno de los ámbitos donde también puedes usar productos sostenibles que ayuden a cuidar el medio amibiente, por ejemplo, los discos desmaquillantes eco-friendly, es decir, aquellos reutilizables y lavables, hechos con fibra de bambú’ o bien de tela.

Cepillos de bambú

En nuestra salud bucal tambien podemos cuidar de nuestro planeta, por ejemplo, usando cepillos dental sostenibles de bambú 100% vegano y biodegradable, pues hay que tener en cuenta que cada año se desechan 4,500 millones de cepillos que tardan millones de años en descomponerse.

Copa menstrual

Para nuestro cuidado íntimo también existen algunos productos sustentables, por ejemplo, la la copa menstrual, una alternativa más respetuosa con el planeta y, a la vez, segura, higiénica y antibacteriana.

Productos sostenibles: usa tu copa menstrual Foto

Bolsas reutilizables

En especial, las bolsas reutilizables de algodón orgánico, son la alternativa perfecta para dejar de usar plástico. Son amigables, biodegradables, lavables y reutilizables.

Bastoncillos sostenibles

Los bastoncillos de para los oídos de bambú y algodón son productos sostenibles que son biodegradables, de esta manera podrás cuidar el emdo ambiente en tu cuidado personal.

Usa Bastoncillos sostenibles, productos sostenibles para cuidar el medio ambiente foto zero-waste

Tapas de silicona

Las tapas de silicona son una exelente idea para no dejar huela, permiten cubrir y calentar alimentos en un horno o microondas, sustituye al papel de aluminio o el papel film de plástico y mantiene mejor la frescura de los alimentos.

Shampoos y geles sólidos

De la misma manera, en tu cuidado personal, puedes elegir shampoos y geles sólidos que sean respetuosos con el medio ambiente.

Cápsulas de café amigables

El café es una de las bebidas más consumidas en todo el mundo, pero el uso de capsulas generan desechos plásticos, es por ello que las cápsulas recargables y reutilizables son una buena solución.

TE PUEDE INTERESAR:Cuida el MEDIO AMBIENTE con estas ideas para reciclar recipientes de plástico

������‍♂��‍♀������Esta guía te servirá para cuidar el medio ambiente mientras te proteges del COVID-19������https://t.co/Nco0PYSGu4 — La Verdad Noticias (@LvdNoticias) August 30, 2020

Además de estos productos sostenibles, en La Verdad Noticias podrás encontrar muchos consejos para cuidar el medio ambiente ¡No te los puedes perder!