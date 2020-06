¿Por qué los TIBURONES atacan a sufistas? Esta es la razón foto periodista digital

Seguramente has oído por películas o por la vida real de algunos “ataques” de tiburones a sufistas, buceadores u otras personas que solamente nadan o andan de pesca, pero no todo es verdad ya que estos animales lo hacen por algunas razones importantes que seguramente no tienes idea.

Tiburones asesinos

Desde hace mucho tiempo a los tiburones se le tiene en el concepto de que son grandes animales depredadores, asesinos, sanguinarios, voraces y muy peligrosos, pero verdaderamente son asombrosos, poseen una anatomía perfecta y han sido provistos de organismos sensoriales que los hacen los mejores depredadores del océano.

Diversas películas los han caracterizado como animales asesinos, motivo por el cual puede causar miedo en la mayoría de las personas, además los ataques a sufistas son el escenario ideal para que esta cruel creencia tenga más valor.

¿Por qué los tiburones atacan a sufistas?

Hay que destacar que los científicos tienen claro que los tiburones no consideran como alimento a los seres humanos, por el contrario, ellos tienen grandes razones para temernos, pero ¿por qué atacan a las personas? la principal razón de los ataques es por confusión.

Así es, los tiburones pueden atacar por confusión a surfistas o nadadores con sus presas naturales como lo son las focas, las cuales pasan largo tiempo en la superficie, así que lo más probable es que el tiburón de un solo mordisco antes de darse cuenta del error que ha cometió.

A pesar de que el tiburón se haya confundido, lamentablemente en muchas ocasiones no hay remedio, dado que una sola mordida de tiburón puede ser grande y grave, por lo que esto no es de mucho consuelo para la persona atacada.

Cabe mencionar que los tiburones también pueden atacar a los humanos si se ven amenazados, o si bien están en mitad de un atracón y la persona está nadando o buceando entre sus presas, es por eso que hay que tomar ciertas medidas antes de decidir bucear, nadar y o estar cerca de un tiburón.

Cómo evitar un ataque de tiburón

Es importante tomar en cuenta que los tiburones son animales salvajes que a pesar de que no seamos su objetivo, pueden atacar por confusión y si queremos nadas, bucear o surfear cerca de ellos ¡checa lo siguiente!