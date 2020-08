¿Por qué la lactancia materna beneficia al medio ambiente?

Medio ambiente: ¿Por qué la lactancia materna tiene sus beneficios? Foto pañales pingo

Muchos expertos en el mundo han destacado los beneficios de la lactancia materna, pues no solo beneficia al bebé y a la madre, sino también al medio ambiente, si, así es, justo en el marco de la Semana de la Lactancia Materna, la Alianza Mundial Pro Lactancia Materna (WABA por sus siglas en inglés) destacó que sus bondades.

¿Por qué beneficia al medio ambiente?

La lactancia materna beneficia al medio ambiente por tres razones principales.

- Es natural. - Es sostenible. - No genera ningún deshecho.

Algunos expertos consideran que la lactancia materna es una alternativa para nutrir al bebé y con ello ayudar al medio ambientes pues tiene un menos impacto ambiental, genera menos residuos y menos huella de carbono.

Menos impacto ambiental

La lactancia materna suele tener menos impacto ambiental, ya que en comparación de las fórmulas de leche que tienen un considerable impacto en el medio ambiente, el darles pecho a los bebés reduce el consumo de agua.

La lactancia materna tiene menos impacto ambiental ¡cuida al medio ambiente!

Se sabe que las fórmulas de leche necesitan leche de vaca en polvo, su producción requiere un gran volumen de agua, de hecho, según la revista Hola, para producir tan sólo 200 gramos de leche en polvo se requiere 1 kg de leche de vaca y se consume alrededor de unos 940 litros de agua ¿Asombroso, ¿no?

Genera menos residuos

Es importante saber que además del consumo de agua, la leche de fórmula también genera residuos que impactan en el entorno. De acuerdo con el estudio The breastmilk brand: promotion of child survival in the face of formula-milk marketing, el consumo de 550 millones de latas de leche de fórmula, crean 86.000 toneladas de metal y 364.000 toneladas de papel al año.

Menos huella de carbono

De acuerdo con una investigación, prolongar la lactancia durante seis meses ahorraría entre 95 y 153 kg. de CO2 por cada bebé, por lo que esta acción suele ser una de las más responsables en cuando al crecimiento de los bebés y el cuidado del medio ambiente.

