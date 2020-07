¿Por qué la gente abandona a sus animales de compañía?

Abandono animal ¿Por qué la gente abandona animales de compañía?Foto de10

Como un regalo de navidad, de cumpleaños o de alguna fecha importante, los animales de compañía o mascotas son uno de los más obsequiados por muchas personas en todo el mundo, llegan para dar alegría, momentos felices, amor y muchas sonrisas, sin embargo, después de algunos días, semanas, meses o años, lamentablemente estos indefensos son abandonados por sus propios dueños ¿por qué lo hacen?

¿Abandono animal?

Debemos tener en cuenta que el abandono animal es un acto de maltrato y crueldad hacia ellos, es aquel en el que los dueños de los animales de compañía “desechan” de forma inadvertida o deliberada a las mascotas.

Existen muchas formas de abandono, no darles de comer, no sacarlos a pasear, no atenderlos, tenerlos encerrados o bien pueden dejarlos solos en la propiedad o bien lejos de casa en cualquier calle lejana para que ya no regresen.

Lamentablemente en el mundo hay muchas personas que abandonan cruelmente a miles de animales que quedan solos en la calle y al no ser atendidos pueden generar ciertos problemas en la sociedad.

Un animal que es domesticado y que después es abandonado, no tiene posibilidad de sobrevivir por sus propios medios, se enferma y muere, ya que no aprende a vivir solo, de la misma manera es objeto d maltratos y torturas, pueden ser atropellados y sacrificados, pero ¿Por qué abandonan a los animales? De acuerdo con la fundación Affinity hay algunas razones principales.

Principales razones de abandono de animales

Según el último estudio “Él nunca lo haría” sobre abandono de animales, los principales motivos de abandono de perros y gatos fueron:

Motivos frecuentes

Camadas no deseadas (15,3%),

Fin de temporada de caza (12,6)

Comportamiento problemático del animal (10,8%)

Factores económicos (10,7%)

Pérdida de interés por el animal (9,8%)

Cambios de domicilio (8,9%).

Motivos menos frecuentes de abandono

Alergias de algún miembro de la familia (4,4%)

Nacimiento de un hijo (3,9%)

El ingreso en hospital o defunción del propietario (6,0%)

Vacaciones (1,2%)

Miedo a contraer la toxoplasmosis durante el embarazo (0,5%).

Consejos para adoptar un animal de compañía

