¿Por qué el incesto es común en animales? Nuevo estudio lo explica

Aunque para los seres humanos el procrear entre hermanos es un tabú social, e incluso perjudicial según la biológia, el incesto entre animales suele ser común y al parecer, con menos riesgos geneticos que con las personas.

Entre humanos, la mezcla de genes es beneficiosa ya que permite la diversidad genética y disminuye las enfermedades hereditarias. Cuando existe descendencia entre familiares directos como hermanos, los defectos genéticos son más frecuentes.

Pero entre animales, no existen distinciones al momento de elegir pareja, por lo que el incesto es común cuando no existe una variedad de opciones para procrear, según revela un estudio recien publicado en Nature Ecology and Evolution.

¿Por qué el incesto es común entre animales?

Endogamia puede ser beneficiosa entre animales

Al momento de elegir una pareja para procrear, los animales toman en cuenta factores como los recursos que está puede proporcionarle (protección, alimento) y si son portadores de buenos genes.

Sin embargo, pese a que muchas especies animales aprenden a distinguir entre sus parientes e individuos ajenas a su familia, en ocasiones, la comunidad no es extensa así que no tienen otra opción más que reproducirse entre hermanos y hermanas.

Por su parte, el biólogo evolutivo, Richard Dawkins, teorizó sobre el “gen egoísta”, es decir la necesidad de transmitir tantos de sus genes como sea posible a la siguiente generación. Ambas teorías afirmaban que los animales prefieren tener descendencia con un pariente que no tenerla.

Otra explicación propuesta por el estudio asegura que el buscar una pareja con la que no haya parentesco requiere más energía. El evitar el esfuerzo y ahorrar energía sería algo crucial para la supervivencia de los animales, y por ende, de sus genes.

Para evitar la extinción y transmitir sus genes a la siguiente generación, el incesto entre animales se convierte en una estrategia de apareamiento ideal, aunque entre personas aumenta los riesgos de enfermedades y discapacidades.

