Plantean la extracción sostenible de arena.

La arena es el recurso más utilizado en el planeta después del aire y el agua, pues alrededor de 50.000 millones de toneladas de arena y grava se utilizan en el mundo cada año que se destina a la producción de cemento para concreto que es el material de construcción más utilizado en el mundo y es fuente de 8% de las emisiones de dióxido de carbono según un informe reciente de Chatham House.

Extracción de arena.

“La arena no es infinita”, dijo Kiran Pereira, fundador de SandStories.org y uno de los expertos que participaron en la primera mesa redonda sobre arena realizada por ONU Medio Ambiente, la Base de Datos sobre Recursos Mundiales (GRID, por sus siglas en inglés) y la Universidad de Ginebra a mediados de octubre pasado.

La extracción de arena en ecosistemas frágiles puede tener un gran impacto ambiental si no se maneja adecuadamente. En el caso de una playa, no solo podría conducir a la destrucción de la biodiversidad local, sino a reducir el alcance del turismo.

Además, su gran demanda puede llevar a la extracción ilegal, lo que se está convirtiendo en un problema en muchos lugares. En India, las "mafias de arena” amenazan a comunidades locales, sus medios de vida y al medio ambiente.

Extracciones de manera ilegal.

“La arena es utilizada por todos. No queremos detener el sector, sino trabajar en soluciones sostenibles con todos los actores interesados", señala Pascal Peduzzi, director de GRID-Ginebra en ONU Medio Ambiente, quien planteó el desafío de la extracción de arena en un informe de 2014 titulado: Sand, rarer than one thinks (La arena, más especial de lo que uno piensa).

En la actualidad se están investigando soluciones innovadoras para remplazar la arena en la construcción de carreteras y edificios. Se pueden utilizar materiales alternativos como plástico reciclado, tierra, bambú, madera, paja y otros más. Parece ser que la clave es mezclar otros materiales con el concreto para darle a la mezcla la estabilidad necesaria para construir.

El futuro de las carreteras de plástico.

Sin embargo, todavía se encuentran en fase de prueba, ya que su durabilidad e impacto ambiental deben estudiarse más a fondo. Se teme que pequeñas partículas de plástico eventualmente puedan filtrarse al suelo y el agua a causa del calor, el desgaste y el escurrimiento.