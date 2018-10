Pescadores rescatan a tortuga golfina a la que se le incrustó una cuchara de plástico

Pescadores rescatan a tortuga golfina a la que se le incrustó una cuchará de plástico.

Pescadores de Puerto escondido, Oaxaca, rescataron a una tortuga golfina a la que se le incrustó una cuchara de plástico en la boca, estos tripulantes decidieron ponerse en contacto con Biólogos para poder trasladar a este ejemplar y brindarle auxilio.

“Inmediatamente nos pusimos en contacto con personal biólogos de Mazunte, para ver que procedía, recibimos el apoyo del delegado de Profepa donde nos autoriza que traslademos este quelonio a la UMAR, donde recibimos el apoyo del biólogo y una veterinaria” dijo, José Antonio Ramírez García, coordinador de Protección Civil de San Pedro Mixtepec.

De inmediato, los pescadores entregaron a la tortuga a policías municipales y personal de Protección Civil, quienes la llevaron a bordo de una patrulla a los laboratorios de la Universidad del Mar. Aquí el equipo de biólogos practicó una cirugía de urgencia y lograron extraerle la cuchara de plástico, cuya punta, salía ya por una de las fosas nasales.

“Ahora, la proyección por la nariz daba a entender que había entrado por la nariz, pero en realidad de la boca se estaba proyectando del hocico hacia la nariz, no tanto que haya comido plástico, sino que en el momento que estuvo alimentándose seguramente había plástico en donde estaba comiendo” detalló la Investigadora de la Universidad, Alejandra Buenrostro Silva.

Finalmente la tortuga podo ser liberada por personal de protección civil.

Es importante saber que esta no ha sido la primera tortuga que se ha expuesto a desechos plásticos que llegan al mar, es por eso que hay que hacer conciencia de todos aquellos animalitos que viven en este ecosistema ya que no solo son las tortugas, si no miles de especies que actualmente están en peligro.