Perros y gatos son echados a la calle por temor a que transmitan el coronavirus. Foto: Selecciones.

Perros y gatos son abandonados en Veracruz-Boca del Río, pues, sus dueños temen ser contagiados por ellos, ya que, la pandemia provocada por el coronavirus, COVID-19, además de dejar miles de muertos e infectados en todo el mundo, ha provocado psicosis humana, pues, ahora, decenas de mascotas son sacadas a la calle; ¿qué pasará con estos animales?

Perros y gatos son abandonados por el coronavirus

La presidenta de la asociación protectora de animales, ‘Amo la Vida Pro Mejor Animal’, Ana María Rivas, informó que, en Veracruz-Boca del Río, el abandono de perros y gatos va en aumento, pues, las mascotas están siendo abandonadas por sus dueños a causa de la pandemia del coronavirus, COVID-19.

Pese a que, no se ha comprobado que los animales sean portadores y transmisores del coronavirus, COVID-19, la desinformación e ignorancia de dueños de mascotas ha provocado que estos decidan abandonar a sus gatos y perros en las calles, aunque, no es la única razón, pues, además, la falta de dinero ha mermado la economía del hogar y ya no pueden darles de comer.

Perros abandonados. Foto: La Voz de Misiones.

Al respecto, Ana María Rivas, indicó que, tan solo los primeros 12 días de abril 2020, ya ha recibido al menos 30 reportes de abandono de animales, una cifra alarmante que parece ir subiendo.

Pueden ser más de 30 animales abandonados

La activista, señaló que, solo ha recibido esos 30 reportes, pero, no descarta que existan más, ya que, no todas las personas los reportan, pues, no les interesa el bienestar animal.

Activista pide reflexionar sobre el abandono de mascotas

Ana María Rivas, pidió la comunidad veracruzana que se informen adecuadamente, pues, varios veterinarios y médicos, han señalado que los animales no transmiten el coronavirus, COVID-19, y es necesario que las personas lo entiendan, ya que, están desamparando a un ser vivo que depende de ellos y que por supuesto los considera familia.

TE PUEDE INTERESAR: Consumo humano de PERROS Y GATOS será prohibido en ciudad china

Rivas, enfatizó: “Hago un llamado a que se informen bien, ellos (perros y gatos) no son transmisores del coronavirus y son parte de la familia, que coman sopa, arroz o avena, siempre hay una forma de poder alimentarlos aunque no sea con la calidad que se debiera, pero pensemos que esto es momentáneo, pero no los abandonen por favor a su suerte”.

Gatos de la calle. Foto: Experto Animal.

Con información de Diario de Xapala.