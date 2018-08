Perro fue sacrificado por error en Estados Unidos.

El Perro de nombre Moses, perteneciente a la pareja de Tony y Jennifer Wang fue sacrificado por error en Estados Unidos, después de que lo habían dejado bajo el cuidado de Control animal. La pareja debieron entregar a su perro a las autoridades del condado de Tazewell, en Peoria, Illinois, luego de que este mordiera a un empleado de mantenimiento que irrumpió en el jardín de su casa sin avisar.

Después del suceso y a que el jardinero no sufrió grandes daños, los encargados del área de Control Animal solicitaron a los Wang que entregaran por 10 días a 'Moses', pero este no duró más de 24 horas en el lugar.

De esta manera la pareja recibió una llamaba al día siguiente de entregar a su mascota, al otro lado de la línea, un hombre les comunicó que su perro había sido asesinado por error, dado que era otro can al que se le iba a aplicar la eutanasia.

"Dijeron que querían tenerlo 10 días bajo observación para asegurarse que todo esté bien", recordó Jennifer en declaraciones a la cadena WMD

"Le pregunté por qué lo hizo. Me dijo que no estaba pensando, que no verificó y simplemente lo hizo", recordó Tony al hablar con el sujeto que asesinó a su perro.