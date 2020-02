Paso a paso para hacer bolsas de papel. (Foto cortesía Nation)

En estas fechas en donde los efectos del cambio climático son más evidentes, se deben llevar a cabo diversas estrategias para combatir dicha situación, tal como en la actualidad se ha hecho en el tema de las bolsas de plástico de un solo uso, y ante esto surgen otras soluciones.

Bolsas de papel

Un claro ejemplo de esto, y a falta de las bolsas de plástico es el uso de papel, en donde si tienes montones y montones de periódico en tu casa o simplemente si llegas a tener este material espera, no lo tires porque le puedes dar otro uso.

Cabe mencionar que también lo puedes hacer con las revistas que ya no uses, apuntes, un sobre, etc, también pueden ser de gran ayuda para usarlos en el bote de basura y también te puedas facilitar la vida en cuanto a este aspecto de limpieza en el hogar; lo mejor de todo es que estaremos reciclando y por ende esta acción no nos generará un gasto en nuestros bolsillos.

Paso a paso para hacer bolsas de papel. (Foto cortesía Nation)

De igual forma el material que necesitarás para hacer las bolsas de papel son objetos que solemos tener en nuestra casa, y en dado caso que no los tengas, será muy fácil de que los consigas. Para realizarlas necesitas seis cosas:

Un trozo de cartón.

Pluma.

Pegamento.

Tijeras.

Cuerdas, cintas o asas de bolsas antiguas.

Periódico.

Así es con tan solo seis objetos podrás realizar tus propias bolsas de papel, y lo mejor de todo, es que hay diversas maneras para hacerlo; es así que en el canal de Youtube Ecoblog Nonoa podrás conocer paso a paso cómo hacerlas y las diferentes alternativas.

Cabe mencionar que el objetivo de esto es darle una segunda vida a este material que solemos tener en una esquina de la casa y no damos un uso y muchas de las veces terminamos por tirarlo.

