Pangolín el animal más traficado del mundo.

Un pangolín es un mamífero cubierto de escamas y el único con esta característica, es un animal de los más raros y traficados del mundo. Este tiene la capacidad de enrollarse y tener apariencia de la misma forma.

Pangolín, una especie que tienes que conocer.

Características

El pangolín es un mamífero que llega a medir menos de un metro, sus piernas cortas y gran proporción de su cuerpo por escamas de queratina, el estómago es blando o diferencia del resto del cuerpo.

El color de sus escamas es de tonos grises, negros y cafés, esto depende de la edad. Tienen un hocico largo y no tiene dientes, y al no contar con dientes este no puede masticar, y su larga lengua está cubierta por saliva pegajosa, donde se pegan los insectos que normalmente come.

El pangolín llevan a sus hijos en la cola.

Llevan a sus hijos en la cola y se enrollan alrededor de ellos para protegerlos y utilizan su cola para colgarse de las ramas de los árboles o para estirarse y alcanzar nidos de hormigas.

Alimentación

En un año consume alrededor de 7 millones de hormigas y termitas con su extensa y delgada lengua. No tiene dientes, acumula piedras en su estómago para triturar su comida.

Hábitat

El pangolín habita generalmente en climas tropicales, regiones de África y Asia.

Trafico

Este mamífero se comercializa de forma ilegal alrededor del mundo y se cree que sus escamas tienen propiedades medicinales de esta manera cerca de 100.000 pangolines al año son capturados. Como resultado de esto en gran parte de Asia ya no quedan pangolines y en África se están reduciendo drásticamente su población.

Tráfico ilegal de Pangolín

Los llevan de a toneladas, vivos o muertos, frescos o congelados, destripados y sin la piel, los pangolines vivos son los más valiosos y antes de venderlos los traficantes suelen rellenar sus estómagos con piedras o almidón para aumentar su peso, el valor por kilo de pangolines es de 1500 dólares

Pero no han hecho prácticamente nada para detener la venta de productos de pangolín y en estos momentos estos animales se encuentran en peligro de extinción.