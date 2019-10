Osos grizzly demacrados buscan comida desesperdamente: FOTOS- Rolf Hicker - HickerPhoto

Las fotografías de una familia completa de osos grizzly han causado un impacto tremendo, ya que muestra el terrible estado en el que se encuentra, demacrados, desnutridos y muy hambrientos tratando de buscar un poco de alimento para poder sobrevivir.

Osos grizzly demacrados buscan comida desesperadamente: FOTOS-Rolf Hicker - HickerPhoto

Las desgarradoras fotos fueron tomadas cerca de las costas de Knight Inlet en la costa de Columbia Británica por el fotógrafo canadiense Rolf Hicker, quien las publicó en Facebook, donde muchas personas mostraron gran indignación por ver e estos pobres animales.

TE PUEDE INTERESAR: Oso panda albino fue avistado por primera vez en China

En la publicación se puede ver a una madre oso cazando un pez junto con sus dos cachorros, su cara y cuerpo están demacrados y los contornos de sus huesos y músculos eran visibles a través de su pelaje debido a su bajo peso.

“El peor salmón corre aquí en el Broughton en la historia que leí hoy. Me lo creo plenamente. No he visto ni un solo salmón en un río hasta ahora. Los osos se están muriendo de hambre y me rompe el corazón viendo esto desarrollarse”, escribió el fotógrafo en su página de Facebook.

De acuerdo con los pescadores, se dice que esta es la peor temporada de salmón en casi 50 años, sin duda un factor para la pérdida de la población de salmón salvaje es la piscicultura de red abierta que, según los críticos, está propagando enfermedades y contaminación en el agua.

Osos. Foto: leales

De acuerdo con el informe publicado por Fisheries and Oceans Canada, advierte que el clima de Canadá se está calentando dos veces más rápido que el promedio mundial, y el impacto está comenzando a afectar severamente a las poblaciones de salmón salvaje, aquejando también a la población que depende de ellos.

Dale click a la estrella de Google News y síguenos.