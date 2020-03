Oso polar Tongki, el más triste del mundo, muere luego de 21 años de encierro. Fuente The Things

Tal vez recuerdes a Tongki, un oso polar que ha sido conocido como el más triste en todo el mundo, pues, siempre era captado mientras parecía sufrir una intensa depresión. Él, vivía en Corea del Sur y era miembro del parque temático de nombre Everland, y sí, decimos vivía porque, murió a la edad de 24 años, esperando ser liberado.

Muerte del oso polar Tongki

Tongki, murió el 17 de octubre de 2018, luego de una vida llena de triste e intensa calor, a unos cuantos días de que, por fin, fuera enviado a un recinto de vida silvestre británico que, le pudiera dar una vida digna; sin embargo, no pudo disfrutar de la alegría del hielo y la nieve, pues, su cuerpo ya no pudo más, ya que, luego de 21 años encerrado en el Everland, falleció.

Abogado del oso polar

Action for Animals, en voz del activista Jiyoung Lee, promovió que en el año de 2015 junto a la organización The Dodo, para cambiarle la vida.

Jiyoung Lee, declaró que, la vida del oso polar Tongki en Everland, era muy cruel, pues, en ese entonces, la calificó como:

“pequeña, estéril y terrible".

¿Qué decían los activistas del oso polar?

Varios defensores de los animales, criticaron duramente el recinto de Tongki en el Everland, pues, aseguraban que, podía llegar hasta los 32° centígrados, dejando al oso polar agotado y sin moverse, pues, aunque, tenía una piscina, era demasiado pequeña y poco profunda, así que no podía escapar y sufría cada verano de Corea del Sur.

Ante ello, un defensor comentó:

“Los veranos coreanos son cálidos y húmedos, y son una verdadera tortura para Tongki".

Mientras otro, declaró: “Los osos polares no tienen ningún medio fisiológico para mantenerse frescos (como las glándulas sudoríparas). Los osos polares en cautiverio a menudo se ven imitando los mismos métodos de comportamiento que los perros para enfriarse, como babachar lenguas y jadear".

Defensores lamentaron la muerte del oso polar Tongki

El oso polar más triste del mundo, no logró disfrutar del paraíso que, le esperaba en Reino Unido, y ante ello, uno de sus defensores, señaló: “Estamos aplastados que Tongki no ha llegado a Yorkshire Wildlife Park, donde habría tenido condiciones de vida ha mejorado mucho”.

Y otro, resignado, dijo:

“Descansa en paz, Tongki”.

TE PUEDE INTERESAR: Oso polar que nació en el zoológico más antiguo del mundo cambió el panorama

¿Qué puedo hacer si amo a los animales?

Aunque, la curiosidad o las masas sociales te orillen a visitar zoológicos, no lo hagas, pues, debes recodar que, los animales ahí dentro, están presos, y cuando acudes a verlos, solo se lucra con su sufrimiento, pues, no los tienen en buenas condiciones, y si te es posible, trata de apoyar a organizaciones que velan por los intereses de estos hermosos seres vivos y no de organizaciones o parques que solo los tienen capturados.

Oso polar Tongki. Fuente Upscocl

Con información de The Dodo.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana