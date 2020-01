Oso negro en peligro de extinción muere por balazos foto cortesía sin embargo

Actualmente cerca del 40 por ciento de todas las especies de animales del planeta corren peligro de extinción, pero lo humanidad no razona y sigue atacando cada una de sus hábitats y eso no es todo, puesto que poco a poco están acabando con cada uno de los ejemplares, tal es el caso te la especie de oso negro que fue abatida con balazos.

De acuerdo con el diario, el Siglo de Torreón, un ejemplar de esta especie en peligro, murió a tiros y con armas de alto poder, no fue todo, puesto que lo abandonaron, campesinos aseguran que no eran cazadores, creen que pudieron ser soldados que patrullaban el área, pero aún no se sabe el paradero de los asesinos.

Según el portal, los hechos ocurrieron en los límites de La Madrid con Cuatro Ciénegas, en Coahuila de Zaragoza, entre tierras ejidales y ranchos de pequeños propietarios rurales, así denunciaron los habitantes de la región. Fue el día de ayer martes que las autoridades policiales y medioambientales de los dos municipios mencionados, recibieron la denuncia de los lamentables hechos.

Lo encontraron tirado

Fue un grupo de campesinos ejidatarios que cerca de las brechas del rumbo, encontraron el cuerpo de un oso negro de aproximadamente cuatro años de edad, animal oriundo de Coahuila que está bajo amenaza de extinción.

De acuerdo con los campesinos, el oso negro murió por balazos por armas de grueso calibre, pudieron observar que una de las balas le provocó una severa lesión en la cabeza.

¡No fueron cazadores quienes mataron al animal, pues el tipo de heridas muestra que el arma no era la indicada!

Esta afirmación se basa en que los cazadores se llevarían el cadáver del oso como trofeo, pero el hecho fue que lo dejaron abandonado, ellos no lo harían de esa manera y hay una sospecha del ejército, ya que días atrás, patrullas del ejército estuvieron por la zona, sin embargo, aún no se confirma esta versión.

