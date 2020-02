Ornitorrinco, un asombroso animal que Australia ha dejado a su suerte

Ornitorrinco, un asombroso animal que es olvidado por Australia. Fuente Shutterstock

El extraño y hermoso ornitorrinco, un animal que, ha dejado con el ojo cuadrado a todos los científicos de la vida animal, y aunque, siempre ha sido vulnerable, ahora, realmente está en peligro de extinción por el aceleramiento del cambio climático.

Ornitorrinco, un animal en peligro de extinción

El ornitorrinco es un animal inusual que, es ovíparo y tiene pico de pato, cola de castor y es capaz de amamantar a sus crías, alguna vez, el periodista Bill Bryson, lo descubrió en su libro ‘En las antípodas’, como “En un país lleno de animales inverosímiles, es el que se lleva la palma”.

La Universidad de Sídney, en voz del investigado, Gilad Bino, indicó que, el 66 o 47 por ciento de los ornitorrincos podrían desaparecer en los siguientes 50 años, todo a causa de las sequías que duran más y son más frecuentes debido al cambio climático que sufre el mundo.

La falta de lluvia a intensificado los incendios que, han dejado sin vida a mil millones de animales en Australia, causando estragos en todos los hábitats salvajes.

Al respecto, Gilad Bino, declaró: “Más que los incendios, son las sequías y la competencia con los humanos por el agua dulce lo que ha provocado la desecación de muchos ríos. Por supuesto, estas amenazas interactúan entre sí, por lo que los ornitorrincos en un río seco donde se extiende el fuego son más vulnerables que los de los ríos con más caudal de agua”.

Australia: cambio climático amenaza al ornitorrinco

El investigador, no sabe con certeza cuántos ornitorrincos siguen con vida, pero, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), señala que, pueden ser de 300 mil a 30 mil ejemplares.

Gilad Bino, informó: “Nosotros calculamos que, antes de la llegada de los europeos, había en torno a 300.000 ornitorrincos, un número que se ha reducido a la mitad desde entonces o incluso más”.

Por otro lado, el ornitorrinco, fue declarado por la UICN, como “casi amenazado” en el año 2016.

Te puede interesar: Ornitorrinco, el endémico de Australia

Además, el investigador de la Universidad de Sídney, enfatizó: “Desafortunadamente, los Gobiernos federales y estatales de Australia no han financiado el monitoreo de las poblaciones de ornitorrincos, por lo que no hay mucha información. La especie no está clasificada como amenazada en ningún otro lugar que no sea Australia del Sur, donde está prácticamente extinta (aparte de la Isla Canguro y otra pequeña reserva)”.

Con información de El País.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana