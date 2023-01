Ornitología: Los colibríes están en riesgo en México

Los colibríes están en riesgo por la pérdida de los ecosistemas que habitan y por la fuerte carga espiritual que representan en México, donde viven más de 50 especies distintas.

En el imaginario mexicano, la visita de un colibrí constituye una señal de buen augurio. Según una creencia heredada de las civilizaciones prehispánicas, con su aparición fugaz y más de 80 golpeteos de sus alas contra el aire por segundo, estas diminutas aves portan el mensaje fugaz de nuestros muertos.

“En la cultura mesoamericana los colibríes estaban asociados con guerra y amor”, relata María del Coro Arizmendi, una de las mayores expertas en estas aves que habitan el continente americano, 330 especies registradas desde Alaska hasta Chile.

Se estima que en México se distribuyen hasta 58 de ellas, de las cuales 14 son endémicas. Pero, como advierte la ornitóloga, “podrían ser muchas más”.

Amenazados

La destrucción y fragmentación de su hábitat suponen una de las mayores amenazas para estos animales, según la Lista Roja de la UICN.

“En México hay nueve especies amenazadas, dos en peligro y seis en protección especial”, apunta la bióloga de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quien lleva más de tres décadas estudiando colibríes y es autora de la guía más completa realizada.

Su importancia

Los colibríes tienen una gran importancia para la conservación de los ecosistemas.

Los colibríes son aves diminutas con una gran importancia para la conservación de los ecosistemas, debido a su excelente capacidad para polinizar. Más de 10 mil plantas de América del Norte y del Sur dependen de ellos.

Caracterizados por su reducida dimensión —la especie más pequeña no supera los dos gramos y medio—, el colibrí es un animal tremendamente bélico. En contra de lo que la mayoría cree no son sociables, no andan en grupo y defienden su territorio como ningún otro animal. Se alimentan exclusivamente de néctar y necesitan comer todo el tiempo.

Por esa razón no permiten que nadie se acerque a sus flores, que defienden con tanta agresividad, que se los asocia con la guerra.

“Para mantener su metabolismo, que es muy acelerado, los colibríes se pasan el día comiendo todo el tiempo. No pueden estar más de 10 minutos sin alimento porque se les acabaría la energía”, señala Arizmendi.

Colibríes como mercancía de santería

Estos tipos de talismanes fácilmente se pueden encontrar en el legendario Mercado de Sonora

“Hace años los vendían a la salida de distintos metros de la Ciudad de México. Un señor los ofrecía en un palito disecado, por San Valentín, para que los muchachos conquistaran a las chicas”, lamenta la ornitóloga.

Por suerte, esta práctica desapareció, pero evolucionó en los amarres, amuletos elaborados con hierbas y extractos curativos como miel, un mechón de pelo, la medallita de alguna virgen, una fotografía del deseado y otros tantos detalles simbólicos que se atan con un cordel al ave muerto para conjurar al amor y manipular los afectos.

Estos tipos de talismanes fácilmente se pueden encontrar en el legendario Mercado de Sonora, el bazar más grande de magia negra de toda América Latina. Cientos de pasillos laberínticos donde los remedios para el malestar o la migraña se presentan en frasquitos con el etiquetado de aceites naturales, y la enfermedad, ya sea un cáncer o un “mal de aire”, se trata con pócimas y consultando las cartas astrales, acudiendo a chamanes o rezando a San Judas.

En este mercado negro, denunciado durante años por maltrato animal, se venden gatos y gallos negros, y hasta cabras, para sacrificios de santería. “Y el mal de amor se cura forjando hechizos con colibrís”, ironiza Arizmendi, que formó parte de la denuncia levantada contra este mercado gracias a una investigación originada en Estados Unidos, a donde llegó el mercado negro de colibríes mexicanos. “No obstante, la práctica de capturarlos para conjuros de amor no viene de las culturas mesoamericanas sino de la santería cubana”, matiza la especialista.

En 2009, investigadores documentaron más de 650 colibríes muertos en venta en el Mercado de Sonora. Los ejemplares habían sido capturados con redes y tirachinas.

