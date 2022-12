Orgánicos: Lleva alimentos ecológicos a tu mesa

La producción masiva de alimentos es propiciada por el uso de fertilizantes, antibióticos, pesticidas y otros químicos que permitan surtir en un menor periodo a todo el mundo. La mayoría de los productos vegetales que se consumen poseen, en cierta medida, contaminantes.

Pero en estos tiempos, en que las personas se esfuerzan un poco más por tener una salud óptima resulta necesario voltear hacia lo natural, lo orgánico, que ayude a tener una vida sana.

Aquí es cuando entran los alimentos ecológicos, que desde hace más de dos décadas se han extendido como una práctica mundial. Se trata de aquellos productos derivados de la agricultura orgánica, cuyo principio consiste en trabajar en armonía con la naturaleza, sin dañarla ni oponerse a sus leyes. Y su mayor meta es preservar el medio ambiente, al tiempo que se obtiene de la tierra los alimentos necesarios.

Este tipo de agricultura cuida y conserva el hábitat natural de plantas, animales y vida silvestre, evitando el empleo de materiales sintéticos y químicos como fertilizantes, pesticidas y antibióticos. Tampoco usa ningún elemento que haya sido modificado genéticamente y trata de mantener un estatus estricto que es controlado periódicamente.

Todos los alimentos ecológicos deben cumplir con estándares muy rigurosos y hay diferentes etiquetas que se pueden usar para calificarlos. La mención “100% ecológico” u orgánico indica que los ingredientes son todos orgánicos y el concepto “orgánico” implica que el producto que lo contenga está hecho con al menos un 95% de material orgánico.

La alusión a que un producto contiene “ingredientes orgánicos” declara que, al menos un 70% de los componentes son de ese origen y puede mostrar tres ingredientes orgánicos en la etiqueta del alimento. El término “no orgánico” se usa cuando menos del 70% de los ingredientes son de origen ecológico.

Se habla de no orgánico o no ecológico cuando se hace referencia a elementos que han sido producidos con la adición de químicos sintéticos, ya sea en el momento del cultivo o durante el procesamiento. Entre los alimentos clasificados como no ecológicos encontraremos comidas precocinadas y alimentos procesados, pero también todas las frutas y verduras cultivadas con pesticidas y/o de origen transgénico.

¿Qué es mejor?

Los alimentos ecológicos tienen un valor nutricional mucho más alto que los no orgánicos.

Muchos informes indican que los alimentos ecológicos tienen un valor nutricional mucho más alto que los no orgánicos, puesto que contienen cantidades más significativas de vitaminas, oligoelementos y minerales. Además, los alimentos orgánicos aportan al consumidor un mayor porcentaje de antioxidantes (agentes de combate natural contra a los radicales libres y el envejecimiento) que los científicos estiman podría rondar entre el 20 y el 40%.

Por otra parte, los alimentos ecológicos están menos expuestos a la presencia de pesticidas, fertilizantes y antibióticos y tienen la garantía de que no se han empleado semillas modificadas genéticamente. Además de contener productos químicos, los alimentos no orgánicos tienen niveles altos de metales pesados.

¿Todo lo ecológico es maravilloso?

Los alimentos ecológicos pueden contaminarse con elementos sintéticos.

No todo es perfecto, pues los alimentos ecológicos pueden contaminarse con elementos sintéticos, pero siempre tendrán contenidos mucho menores. Y si bien la carne orgánica que se produce a partir de animales que no reciben antibióticos, medicamentos ni inyecciones de esteroides es más sana, si es roja, sigue siendo mejor comerla en cantidades mínimas semanales.

Por otra parte, los estudios han demostrado que muchos pollos ecológicos y todos los no ecológicos contienen bacterias resistentes a múltiples fármacos. Y también hay que tener presente que no todos los alimentos ecológicos serán necesariamente saludables, puesto que las gominolas o las papas fritas orgánicas no dejan de ser productos con muy bajo valor nutricional. ¿Qué son los alimentos ecológicos?

