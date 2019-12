Objetos que solemos usar una vez y tardan hasta 4 mil años en degradarse

Seguramente en algún momento has escuchado o te han dicho: “ese producto que está usando tarda mucho en degradarse” y en ese momento tu le responde con una básica pregunta: ¿cuánto tiempo tarda?, por ello si no contestaron o no había ocurrido algo así, aquí te daremos información sobre algunos de estos.

El papel

Así es, este material que es tan usual en la casa, oficina o en la calle y que pudiésemos pensar que en cuestión de segundos se degradará, no es así, puesto que la media es de un año; el reciclaje de este es de suma importancia puesto que sobreproducción de este está arrasando con los bosques y las selvas de todo el mundo.

El papel necesita de un año para degradarse. (Foto cortesía Verdad y Fe)

Chicles

Seguramente jamás pensaste que este entraría en la lista de estos productos, pero si, estos se llevan 5 años en descomponerse.

Latas de aluminio y vasos desechables

Aunque la composición de estos es completamente diferentes, ambos tardan 10 años para que se deshagan; en cuanto a las latas primero se deben oxidar para poder llegar al proceso final, y en cuanto a los vasos desechables de plástico, no terminan por desaparecer puesto el material de este se reduce a moléculas sintéticas que no desaparecen completamente.

Las latas tardan 10 años para que se deshagan. (Foto cortesía Sopitas)

Tetrabriks

Estas cajas con las que disfrutas de una leche fría o un jugo, necesitan de 30 años para que se puedan degradar; su base que es de aluminio es lo que alenta su proceso de descomposición.

necesitan de 30 años para que se puedan degradar. (Foto cortesía El Cronista)

Encendedores

Lamentablemente los mecheros, en su mayoría se usan y se tiran, sin embargo a estos les lleva aproximadamente 100 años para que desaparezcan, principalmente por sus características de plástico; además de que contienen “materiales altamente contaminantes como el plomo”; información Hogarmania.

Bolsas de plástico

Las bolsas de plásico se degradan entre 150 y 300 años, es uno de los materiales que más tiempo llevan para que se deshagan..

Pilas

Así es, este objeto que solemos usar mucho en el hogar, tarda entre 500 a 1,000 años para que se degrade; información Hogarmania.

Botellas de vidrio

Lamentablemente estos utensilios se ocupan demasiado, y lamentablemente tardan 4 mil años en degradarse; afortunadamente es un material que se puede reciclar sin embargo muchas de las veces este se rompe y los pequeños pedazos tardan más en desaparecer.

Tienen que pasar 4 mil años para que se degraden. (Foto cortesía Freepik)

