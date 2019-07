ONU advierte que la crisis climática origina un desastre cada semana

ONU advierte que por la crisis climática hay un desastre cada semana

Poco a poco los desastres se han hecho presentes en diferentes partes del mundo, desde inundaciones, sequías, tormentas, terremotos, sismos entre otros, se han dado por lo menos uno cada semana por lo que la ONU advierte que distintos países deben tomar en cuenta estos fenómenos y deben prepararse para un impacto profundo.

De esta manera la crisis climática está ocurriendo a una tasa inesperada y aunque la mayoría atrae poca atención internacional, ya se necesita mucho trabajo urgente para preparar a los países en desarrollo para los profundos impactos, según indicaron algunos científicos de la ONU.

Cabe mencionar que de acuerdo con Mami Mizutori, representante del secretario general de la ONU, se han dado una gran serie de eventos con poco impacto pero que han ocasionado la muerte de muchas personas y se debe tomar en cuenta algunas estrategias para la reducción de riesgos de desastres.

Por lo tanto, adaptarse a la crisis climática ya no podría verse como un problema a largo plazo, ya que lo gastos por desastres relacionados con el clima en $ 520 mil millones al año, mientras que el costo adicional de la construcción de infraestructura resistente a los efectos de la calefacción global es de aproximadamente el 3%, o sea $ 2.7bn en total durante los próximos 20 años.

La problemática sobre la crisis climática ha estado enfocada en la "mitigación", reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, y no debe confundirse con mitigar los efectos de la crisis climática. La cuestión de adaptarse a sus efectos ha tomado un segundo lugar distante, en parte porque los activistas y los científicos se preocuparon durante años.

"Hablamos de una emergencia climática y una crisis climática, pero si no podemos enfrentar este [problema de adaptación a los efectos] no sobreviviremos", dijo a The Guardian.

La representante dijo que los países ricos también enfrentan el desafío de adaptar su infraestructura y las formas de proteger a las personas del desastre, por lo que las soluciones basadas en la naturaleza", como los manglares, bosques y humedales que podrían formar barreras naturales a las inundaciones deberían ser una prioridad.

Algo muy preocupante también según Mizutori, es que las personas más vulnerables son los pobres, las mujeres, los niños, los ancianos, los discapacitados y los desplazados, y muchas de estas personas viven en asentamientos informales sin acceso a servicios básicos, por lo que las regulaciones sobre estándares de construcción deben actualizarse para la crisis climática.

