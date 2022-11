Nueva Zelanda aspira a ser una nación de cielo oscuro

La Asociación Internacional de Cielo Oscuro (IDSA) busca luchar contra la contaminación lumínica, la cual afecta al 80% del planeta. ¿Cuántas veces has volteado la cabeza al cielo y no has visto ninguna estrella? Esto es causado por la alteración de la oscuridad natural de la noche.

Nueva Zelanda es un país del continente de Oceanía, con una superficie de 268.021 km² y con apenas 5 millones de habitantes. Es una nación con una belleza increíble y con una cultura fuertemente vinculada al cielo nocturno.

Aunque cuando es de noche, un gran porcentaje del cielo de este país es considerado "prístino o degradado sólo cerca del horizonte", para los neozelandeses no es suficiente, ya que buscan ser certificados como la segunda nación del cielo oscuro.

En La Verdad Noticias te informamos que el primer país en lograr esta certificación es una pequeña isla, afinidad a Nueva Zelanda, nombrada Niue.

¿Por qué es importante ser una nación de cielo oscuro para Nueva Zelanda?

El país de Oceanía se ha caracterizado por siempre tener propuestas ecológicas y saludables, como eliminar el cigarro para el 2025, pero esta propuesta de combatir la contaminación lumínica tiene que ver con su cultura.

El pueblo maorí es uno de los más interesados en lograr ser un nación del cielo oscuro, pues su formación tiene mucho que ver con los astros, por ejemplo: el pueblo maorí utiliza un calendario lunar llamado maramataka.

¿Cuáles son los tipos de contaminación lumínica?

La contaminación por luz o fotopolución es un fenómeno que se da cuando se perturba el ciclo de luz-oscuridad y existen 4 tipos:

Traspaso de luz: ocurre cuando la iluminación de la calle traspasa dentro de tu casa. Brillo en el cielo: se observa un halo naranja en el cielo nocturno. Resplandor: produce las luces brillantes de los automóviles, faros, etcétera. Resplandor satelital: es producido por los satélites artificiales y afecta el cielo de noche.

