Nombran especie de gusano mata tarántulas en honor al actor Jeff Daniels

Haciendo honor al histriónico Jeff Daniels, un grupo de científicos de la Universidad de Riverside en Estados Unidos, identificaron una especie de nemátodo que fue nombrado Tarantobelus jeffdanielsi.

Esta distinción no habitual a lo que están acostumbrados los actores le otorgó la oportunidad de que su nombre esté en otro campo, completamente, diferente al mundo de la actuación.

La Verdad Noticias te trae un fragmento de la película Aracnofobia proyectada en 1990 y donde Jeff Daniels interpretó al 'Doctor Ross Jennings'.

El actor de 66 años de edad, quien ha sido galardonado con diversos premios como el Obie en 1983, Gotham en 2005, Primetime Emmy en 2014 y en 2018, así como estar nominado infinidad de veces, el más reciente fue en los Golden Globes 2021 como mejor actor en una miniserie o película para televisión.

Jeff Daniels se ha caracterizado por su versatilidad a la hora de interpretar sus personajes lo que lo ha posicionado entre los favoritos del público.

Tal como aconteció en la película Dumb and Dumber To, cuya revelación en la comedia causó interés. Si quieres conocer más sobre los trabajos de Jeff Daniels, aquí te dejamos una lista con las diez mejores películas.

En todo el planeta tierra, a pesar de que existen más de 25 mil especies de gusanos solo dos tipos de nemátodos afectan a las tarántulas, ya que habitan e infectan con una extraña masa blanca en la parte de la boca de estos arácnidos peludos y de gran tamaño.

Jeff Daniels debido a que en la película Aracnofobia es un doctor asesino de las arañas y que salva a todo un pueblo de esta plaga mortífera, le atribuyen a esta nueva especie de nemátodo, Tarantobelus jeffdanielsi, ya que justamente acaba con las arañas.

Ante este nombramiento, el actor dijo sentirse muy halagado y sumamente agradecido por que es algo novedoso para él y su carrera histriónica, incluso bromeó con este mensaje:

"En Hollywood no lo has logrado hasta que has sido reconocido por aquellos en el campo de la parasitología.”