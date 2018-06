Nadador anuncia su travesía más larga a favor de los Océanos.

El nadador de resistencia y Embajador de los Océanos de ONU Medio Ambiente, Lewis Pugh, anunció hoy sus planes de nadar la longitud total del canal de la Mancha (en el Océano Atlántico), en la que será su travesía más larga hasta el momento, para llamar la atención sobre la necesidad urgente de proteger los oc

éanos.

Lewis será la primera persona en intentar nadar toda la extensión del canal vistiendo tan solo con bañador, gorra y lentes, desafiando el agotamiento, el frío y el ajetreado tráfico marino, con la intención de llevar un mensaje a favor del medio ambiente.

El nadador de resistencia y Embajador de los Océanos.

Este nadador ha cruzado tramos del Ártico o el Polo Norte y en esta su nueva travesía iniciará el 12 de julio su recorrido a lo largo de toda la costa inglesa y espera culminarlo a finales de agosto, con un promedio de cinco horas y entre 10 y 20 kilómetros diarios.

Lewis Pugh, comentó, "He estado nadando en los océanos del mundo durante 30 años. Esto no es mucho tiempo en términos ecológicos y, sin embargo, he visto los océanos cambiar ante mis ojos".

Nadador Lewis Pugh.

La expedición es la última de una serie de nados en algunos de los entornos más desafiantes de la Tierra. Como Embajador de los Océanos de ONU Medio Ambiente, Pugh ha utilizado estas travesías para llamar la atención sobre la fragilidad de los ecosistemas marinos del mundo.

Cabe recalcar que este nadador ha sido un activista desde hace muchos a los, pues su mayor prioridad es que las personas hagan conciencia de los océanos y del daño que se le hace a la naturaleza, de manera que también en 2007 el nadador Pugh se convirtió en el primero que se lanzara al agua en el polo norte para destacar el deshielo del Ártico.

La ONU Medio Ambiente está inmensamente agradecido por cada kilómetro que nada Lewis Pugh, pues además que se enfrenta a diferentes peligros, este tiene que tomar medidas enérgicas y estar dispuesto a asumir riesgos, para llamar la atención sobre uno de los problemas más urgentes del mundo: el estado de nuestros ecosistemas marinos.

Pugh ha apoyado la campaña Mares Limpios.

Desde su posición de Embajador de los Océanos, Pugh ha apoyado la campaña Mares Limpios que busca una reducción drástica de la basura marina. Los océanos del mundo están bajo una inmensa presión a causa de la contaminación: 8 millones de toneladas de plástico llegan a los mares cada año.

Otros tipos de contaminación, junto con la sobrepesca, el turismo, la recreación y el desarrollo costero están perturbando los frágiles ecosistemas marinos de todo el mundo.

Al embarcarse en esta nueva cruzada, Pugh dirige un mensaje a favor de la protección de los océanos a su hogar, para pedir al gobierno británico que fortalezca y amplíe las Áreas Marinas Protegidas en todo el Reino Unido y los territorios de ultramar. De los 750,000 kilómetros cuadrados de aguas costeras del Reino Unido, solo 7 kilómetros cuadrados están completamente protegidos.

De esta manera la travesía en el canal de la Mancha, se bautizó con el nombre de “The Long Swim” (El nado largo) y es así como marcará el inicio de una campaña mundial titulada Acción por los Océanos, una iniciativa que pide a los gobiernos que protejan por completo al menos 30% de los océanos del mundo para el año 2030.