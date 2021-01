Muere Freddy, el perro más alto del mundo ¡Tenía 8 años y 2.12 metros de altura!

Freddy el gran danés, de pie con una impresionante altura de 2 metros y 12.7 centímetros, sobre sus patas traseras, era famoso por ser el perro más alto del mundo, y también era un gran blando de corazón, te contamos acerca de esta pérdida perruna.

Muere el perro más grande del mundo

El perro, de Essex, Inglaterra, murió a la edad de 8 años y medio, confirmó su dueño. Tal como informamos en La Verdad Noticias, Freddy fue medido para los Guinness World Records en 2016 y coronado como el perro vivo más alto del mundo.

Su dueña, Claire Stoneman, que vive en Leigh-on-Sea, dijo que él era "no solo el perro más alto, sino el perro con más amor y el corazón más grande. Lo suficientemente grande como para elevarse sobre su dueño si se paraba sobre sus patas traseras.

Según el American Kennel Club, los grandes daneses son amigables, pacientes y confiables.

Claire compartió: Él era mi vida. Mi razón. Mi alegría. Mi molestia. Mi felicidad y mi máxima tristeza. Él era mi corazón Dane. Mi uno en un millón y amado por todo el mundo.

Freddy no siempre estuvo destinado a tan grandes alturas. Stoneman recordó que cuando era un cachorro, era el enano de la camada, que no se alimentaba adecuadamente de su madre. Stoneman le dijo a Guinness World Records: No tenía ni idea de que iba a llegar a ser tan grande.

¿Cómo era la vida del perro Danés?

Las fotos de Freddy hicieron sonreír en todas partes cuando apareció en las páginas de la prensa del Reino Unido en 2016 después de reclamar el título del perro más alto del mundo.

Una imagen capturaba al enorme perro gris y blanco acurrucado en el sofá de cuero de su familia, con una pata dominando el brazo de la silla.

El año pasado, el Daily Mail informó que Freddy podría estar en la carrera para hacerse con otro récord mundial, convirtiéndose en el gran danés vivo más viejo.

Guinness World Records confirmó en ese momento que no tenían registro de ningún gran danés mayor. Sin embargo, según Tails.com, un gran danés del Reino Unido llamado Pirate tenía 11 años y medio y se pensaba que era el mayor. La esperanza de vida media de un gran danés es de entre siete y diez años.

En ese momento, Stoneman le dijo al Mail que pasearía a Freddy y a su otro gran danés Fleur (la hermana de Freddy) temprano cada mañana para que no llamaran la atención.

Muere el perro más grande del mundo. Foto: Sputnik Mundo

Dijo que alimentar a ambos perros le costaba unas 500 libras al mes, con platos como carne picada para el desayuno, pollo asado con croquetas por la noche y golosinas durante todo el día.

A pesar de su tamaño, son muy bondadosos y te ponen las patas encima si saben que estás molesto. Les encanta abrazar y yo duermo con ellos en dos colchones en la sala de estar por la noche.

El poseedor del título de Guinness World Records para el perro más alto de la historia fue Zeus de Otsego, Michigan, que midió 3.66 pies desde el pie hasta la cruz en 2011. Zeus murió en 2014 a la edad de 5 años. Freddy midió 3.39 pies desde el pie hasta la cruz.

