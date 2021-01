Motivos por el que el 2021 será clave para detener el CAMBIO CLIMÁTICO

¿Cambio climático podría detenerse en el 2021? Foto: www.muyinteresante.es

El año 2021 será crucial para definir el destino del cambio climático y en La Verdad Noticias te damos 5 puntos que serán clave para que finalmente la humanidad logre combatirlo, ¡impactante!

Cambio climático: puntos clave para combatirlo este 2021

Conferencia climática del 2021

Esta tiene el objetivo de establecer objetivos para lograr combatir el cambio climático, pues hasta el momento la llevada a cabo en el 2015, el Acuerdo de París, no ha tenido éxito, pues el plan era que la temperatura global no aumente más de 2°C en los niveles preindustriales sino que quede en un 1.5°C para el término del siglo, pero no hay avance al respecto, ya que se prevé que se incremente en 12 años en 1.5 °C y para fines se espera se eleve a 3°C.

Derivado de esto es que la conferencia climática que se realizará en Glasgow, Escocia este 2021 sea crucial, pues espera que ahí se planteen más recortes de emisiones de dióxido de carbono para que los objetivos planteados en París se cumplan.

Países con cero emisiones netas

Este 2021 se espera que muchos países sigan el ejemplo de China, Corea del Sur, Japón y Reino Unido sobre ser naciones con “cero emisiones netas”, es decir, se han comprometido a que no están añadiendo nuevas emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera, y esto se verá hasta que suceda la conferencia climática en Glasgow este 2021.

El 2021 será crucial para detener el cambio climático. Foto: hipertextual.com

Las energías renovables más baratas

Para detener el cambio climático no hay nada es mejor que evitar los combustibles fósiles, y esto es posible ya que las energías renovables se vuelven cada vez más accesibles, incluso la Agencia Internacional de Energía dijo en octubre del 2020 que ahora la energía solar es la:

“La fuente de electricidad más barata de la historia.”

Así que, si este 2021 varios países se suman a enfocarse únicamente en las energías renovables se hará una transición que dejará atrás las emisiones de dióxido de carbono, beneficiando el planeta, y las economías, pues entre más naciones opten por estas más baratas serán cada día.

Las grandes lecciones de la pandemia

Tras la crisis sanitaria hizo que la humanidad se hiciera consciente de lo vulnerable que es y que en cualquier momento el mundo podría salir de su control, de ahí que se ha convertido el combate al cambio climático algo crucial para evitar su propia extinción, por eso muchos gobiernos como el que, Joe Biden tiene planeado para los Estados Unidos o los de La Unión Europea, se centran ahora en descarbonizar sus economías y están comenzando a invertir en energías renovables, esperando que otros más sigan su ejemplo este 2021.

Negocios verdes

Cómo sabes en el 2020 la empresa automotriz Tesla se convirtió en la más valiosa del mundo, pues el valor de sus acciones se elevó significativamente, lo que es un claro ejemplo de que el mercado cada vez más se interesa por invertir en proyectos que combatan el cambio climático y cuiden el medio ambiente, por eso muchos inversionistas están dejando de invertir en aquellos que impliquen combustibles fósiles y están optando por negocios más verdes, pues ahí está el futuro de la economía, así que este 2021 está lleno de expectativas en este rubro.4

