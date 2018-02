Microbios de Atacama, clave para la vida

Tras una excepcional lluvia en la zona más árida de Atacama, un equipo internacional de investigadores logró registrar una explosión de actividad biológica, lo cual da nuevas esperanzas a encontrar vida en el planeta rojo.

En el año 2015 el astrobiólogo alemán Dirk Schulze-Makuch viajó junto con un equipo internacional de investigadores a uno de los sitios más inhóspitos de la Tierra: la zona más seca del desierto de Atacama, en Chile.

Su objetivo era saber si existía vida en el lugar más árido del planeta más allá de los polos. Y, entonces, llovió.

Ese excepcional evento que ocurre una vez por década permitió a los investigadores registrar una explosión de actividad biológica y, que incrementó sus AGENCIASesperanzas de que haya vida en Marte.

Según el estudio que publicó el equipo de Schulze-Makuch en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), en Atacama existe una comunidad de bacterias resistentes que pueden pasar décadas en estado latente, sin agua, para luego reactivarse y reproducirse con la lluvia.

“Otros investigadores habían logrado encontrar organismos moribundos cerca de la superficie y restos de ADN en el pasado”, dijo Schulze-Makuch al periódico de la Universidad Estatal de Wa-shington, donde es docente.

El desierto de Atacama, ubicado en el norte de Chile, comparte características con el planeta rojo, puesto es que seco, ventoso y salado. Un estudio comprobó en estos suelos, aparentemente estériles, hay vida esperando para prosperar, dando pistas sobre eventual vida extraterrestre.

Según la National Geographic, en marzo de 2015 un equipo dirigido por Dirk Schulze-Makuch, un astrobiólogo de la Universidad Técnica de Berlín, realizó una investigación en el desierto aprovechando que justamente se habían registrado precipitaciones. Realizaron excavaciones de hasta un metro de profundidad en áreas químicamente específicas, sin intervención humana, y descubrieron comunidades microbianas. Así lo mencionaron en el paper:

Con base en múltiples líneas de evidencia, demostramos que las comunidades microbianas originarias están presentes y activas temporalmente incluso en los suelos hiperáridos del Desierto de Atacama (Chile). Nuestros hallazgos amplían el rango de ambientes hiperáricos temporalmente habitables para la vida terrestre, que por extensión también se aplica a otros cuerpos planetarios como Marte.

Tras regresar en 2016 y 2017 para recolectar más muestras, y ver cómo los microbios presentes cambiaron a medida que el desolado paisaje se secaba una vez más, comprobaron sus hipótesis: “a medida que los suelos se secaban después de las lluvias de 2015, los niveles de ATP disminuían”.

Aunque es sabido que Marte es mucho más hóstil que la Tierra, los investigadores dicen que los resultados podrían dar luces sobre la búsqueda de vida en otros planetas.

En el caso del planeta rojo, por más que pueda eventualmente albergar microbios inactivos de este tipo, también habría que lidiar con la radiación solar que podría dañar directamente estos microrganismos.