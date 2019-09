Mexicanos tienen poco interés por el medio ambiente

El medio ambiente pasa por una grave crisis que necesita de la ayuda de todos, pero desgraciadamente no todas las personas hacen conciencia sobre asuntos ecológicos, tal es el caso de la mayoría de los mexicanos, quienes han mostrado poco interés sobre sus hábitos de consumo y la toma de decisiones de modificar sus acciones.

De esta manera un reciente estudio dio a conocer que por lo menos, ocho de cada 10 mexicanos no les interesa el medio ambiente, por lo que no toman acciones para protegerlo y no se molestan en cambiar sus distintos hábitos de compra.

De acuerdo con la empresa de estudios de mercado Katar, en su estudio reveló que el 78% de los mexicanos son “eco-desinteresados”, ya que de manera frecuentemente en su día a día los que consideran algo para no afectar al planeta, es decir, los que son “eco-activos”, apenas alcanzan el 5% de la población.

Es así como se observó que son pocos los mexicanos están interesados en hacer algo para cuidar el planeta, solo son algunos que optan por comprar productos ecológicos, de material reciclado o que no afecten el medio ambiente, pero solo fueron pocas acciones con solo un 3%.

Algunas de las circunstancias que mencionó el estudio es que no tienen conocimiento de la situación, además de que por economía o practicidad no optan por este tipo de productos amigables con el medio ambiente.

“Who Cares, Who Does?”, fue el estudio realizado en 24 países de Europa, Latinoamérica, y Asia, que tenía como objetivo analizar las acciones que dicen estar tomando las personas para proteger al medio ambiente y si éstas se reflejan en sus compras.

A nivel internacional, alrededor de un 30% de las familias son activas o creyentes con respecto a su preocupación por el medio ambiente, pero sólo la mitad de este grupo actúa al respecto. Asimismo, 53% afirmó que estarían dispuestos a pagar más por productos con envases fabricado con material reciclable y que pueda ser 100% reutilizable.

Productos reciclables.

De quienes ya implementa alguna acción en su casa para proteger al medio ambiente, 85% opta por usar trapos, paños, utensilios lavables para limpiar; 46% lleva sus botellas rellenables cuando sale de casa y 45% utiliza jabón en barra en lugar de líquido para reducir el consumo el plástico.

