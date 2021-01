Medio ambiente: usar ropa 100% ALGODÓN protege al planeta

Cuida al planeta usando ropa de algodón. Foto: lafayette.com

La Universidad de Carolina del Norte junto con Cotton Incorporated realizaron un estudio en el año 2019 donde revelaron que la ropa hecha de algodón es buena para el planeta, pues este es uno de los textiles que más respeta el medio ambiente, ¡asombroso!

Estudio: algodón es amigable con el medio ambiente

En La Verdad Noticias te revelamos que el algodón surgió en América, India, África y Asia, y que existen al menos 40 especies de este, siento el Gossypium hirsutum, la originaria del Sur de México y América Central, se ha usado de forma principal para consumo forrajer, su semilla para producir aceite y en la industria textil, y lo mejor es que su uso en esta da esperanza al medio ambiente, pues las prendas que se fabrican con este tejido son amigables con él.

Ropa hecha de algodón es una de las mejores para cuidar el medio ambiente. Foto: Vix

El estudio realizado en 2019 por la Universidad de Carolina del Norte y Cotton Incorporated, "How quickly do textile microfibers degrade in aquatic environments, Cotton Incorporated, 2019", confirmó que cuando se sumerge una prenda de algodón por un mes en agua salada, se desintegra en un 67 por ciento, mientras que una hecha de poliéster no presenta ni un porcentaje de desintegración.

Cabe mencionar que cuando la ropa hecha 100 por ciento de algodón se lava suelta micropartículas que no dañan a los mares ni ríos, pues es un textil biodegradable que cuida el medio ambiente.

TE PUEDE INTERESAR:Consejos para cuidar el MEDIO AMBIENTE cuando vas de turista

Cada año, México produce al menos 1,162,603 toneladas de algodón, lo cual significa que aporta 1 de cada 100 kilogramos que se cultivan de este textil a nivel mundial, de ahí que ocupa el 9° lugar en todo el planeta por su producción, algunos de los estados mexicanos que lo fabrican están:

Chihuahua

Tamaulipas

Baja California

Sonora

Chihuahua

Durango

Coahuila

¿Qué le espera a Joe Biden como el nuevo Presidente de los Estados Unidos? Síguenos en Google News y mantente informado.

Con información de laprensa.hn