Medio ambiente: tips para evitar el COVID-19 en las compras y ser sostenible

La pandemia del COVID-19 ha traído muchas consecuencias en temas de salud para la humanidad, pero no este sector el único afectado, también animales y el medio ambiente resienten lo que en un principio pareció un merecido descanso, pues la crisis económica mundial unida al uso en masa de diversos artículos están sólo empeorando la contaminación, por eso, aquí te compartimos 4 tips para que seas sostenible y realices compras seguras en la nueva normalidad.

Sé sostenible y cuida el medio ambiente

La tarea de activistas y de aquellos cuyo principal objetivo se ha vuelto ser sostenibles para cuidar el medio ambiente, se ha complicado, y es que ahora no solo hay que preocuparse por ir al supermercado y hacer las compras, ya que cada movimiento tiene que realizarse con precaución para evitar los contagios del COVID-19, pero ¿cómo hacerlo sin contaminar más el medio ambiente?, a continuación, te damos los tips para que lo logres con éxito, ¡toma nota!

Tip 1, usa mascarillas reutilizables

Cuida el medio ambiente usando menos plástico y en esa época en la que es fundamental llevar mascarillas para protegerte del COVID-19, es necesario que optes por una opción ecológica que cumpla este fin sin enviar más desechos que no se pueden reciclar a la naturaleza, para ello pon en práctica este tip y procura que la mascarilla cumpla con las medidas de higiene para cuidar tu salud, ya sean de tela o de otros materiales.

Tip 2, usa guantes reutilizables

Es crucial acudir a las compras del supermercado con guantes para protegerte de un posible contagio del COVID-19, y una opción excelente para cuidar el medio ambiente es evitar la compra de guantes que solo se usan una vez. Te recomendamos usar los guantes de cocina, ya que son muy cómodos y puedes desinfectarlos fácilmente, además de que son súper resistentes así que te durarán para varias ocasiones.

Tip 3, usa bolsas de algodón

¿Te has preguntado cuántas bolsas reusables tienes en casa?, ahora que los supermercados ya no entregan las compras en bolsas de plástico, será crucial que acudas a ellos llevando las bolsas que ya tienes, para que no compres más en la tienda, es más bien un buen hábito que te debes generar, y en caso de que te sea posible opta por las bolsas reusables de algodón, ya que son más resistentes y durables que las ecológicas.

Tip 4, realiza compras grandes

Otra manera de cuidar el medio ambiente mientras vas de compras es procurar comprar todo lo que puedas en grandes cantidades, particularmente si de carne se trata, ya que puedes ahorrarte muchas bolsas de plástico que dan en los supermercados para cada uno de los productos, así evitarás ir más a la tienda e incluso eso beneficiará tu bolsillo, así que ¡comienza a hacerlo!

Con información de diarioresponsable.com.