Medio ambiente en riesgo por el uso descontrolado de DESINFECTANTES

Científicos de la Universidad de Guanajuato advierten que la pandemia del COVID-19 ha provocado que los desinfectantes se utilicen de forma desmedida y advierten que, debido a esto el medio ambiente se verá alterado, ¡aquí te damos los detalles!

Desinfectantes ponene en peligro el medio ambiente

Al respecto, el investigador de la Universidad de Guanajuato, Christian Gómez Solís, comentó que ya hay estudios que demuestran la alta cantidad de fármacos que se han tirado a los mantos acuíferos y que las plantas ya han absorbido, algunos de estos son el viagra o el metroprolol.

El científico, aseguró que estas sustancias químicas pueden causar agentes mutágenos, ya que las sales cuaternarias suelen hacerlo, y que luego al ser usadas, provocan que las células incrementen más y con ello pueden generar cáncer y mutaciones.

Gómez Solís de la Universidad de Guanajuato, comentó que el conflicto más grande es que aún no existe un método que elimine del medio ambiente estas sustancias químicas, ya que las plantas tratadoras mexicanas no cuentan con un sistema que pueda quitarlas, pues son moléculas diminutas que no alcanzan a eliminarse con los procesos normales de ozonólisis, ya que para ello se requiere la fotólisis o procesos fotocatalíticos, los cuales si pueden transformar las sales cuaternarias en grasa de amoniaco.

Los científicos también advierten que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y otras instituciones aún no regulan las autorizaciones para ciertos productos desinfectantes que pueden tener niveles altos de toxinas.

Al respecto, el doctor Miguel Ángel Vallejo, señaló que la Cofepris solo actúa como un espectador que te otorga un código para comercializar los productos, ya que realmente no cuenta con investigación, expertos ni laboratorios para realmente realizar pruebas.

Otro factor que ponen en peligro el medio ambiente, según el CEO de Nobus e ingeniero Raymundo De La Fuente, quien además comercializa los productos realizados por los científicos de la Universidad de Guanajuato, es que el Diario Oficial de la Federación no menciona que los desinfectantes deben contar con un registro en Cofepris para su distribución, lo que deja sin protección a la población ante los posibles daños colaterales.

En La Verdad Noticias te revelamos que el experto añadió que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) está sugiriendo a la población usar cloro, una tecnología de hace 150 años, así que declaró:

“…ya olvídate de Cofepris, el IMSS está recomendando una tecnología de 1860.”

Por otro lado, el doctor Ramón Castañeda-Priego, indicó que se han desarrollado tecnologías más avanzadas como la nanotecnología que ayuda a que los fármacos se transporten mejor, uno de los ejemplos que dio fue la hipertermia magnética la cual permite tratar el cáncer destruyendo localmente el interior de las células malignas, sin dañar las sanas y eso es esperanzador.

Uno de los productos que los científicos de la Universidad de Guanajuato han desarrollado con nanotecnología es el “BGrn Shield”, el cual se distribuye por medio de la empresa Nobus, y se emplea para inhibir el crecimiento de bacterias, virus y hongos, incluyendo el COVID-19, algo que sin duda ayuda a reducir los contagios.

