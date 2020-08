Medio ambiente: 14 consejos para cuidarlo ahorrando AGUA en la cuarentena

Cuida el medio ambiente en cuarentena, ¡ahorra agua con estos consejos! Foto: www.shutterstock.com

La pandemia del COVID-19 nos tiene en casa todo el día y aún nada indica que podremos salir pronto de la cuarentena; sin embargo, esto no significa que no podamos seguir ayudando el medio ambiente desde el hogar, principalmente cuando se habla del consumo de agua, así que ¡ponte las pilas!, y aplica estos consejos para que comiences desde ¡ya! a cuidar el líquido que da vida a nuestro mundo, ¡salva el planeta!

14 consejos para no derrochar agua en cuarentena

No hay pretextos para no ahorrar agua en estos días de confinamiento causado por la pandemia del COVID-19, puede parecer complejo ya que todos están en casa, y no siempre se puede vigilar que las personas sigan las reglas; sin embargo, siempre es mejor intentarlo con todas tus fuerzas a quedarte esperando a que alguien ponga las cartas sobre la mesa, y estos consejos te serán muy útiles, así que, ¡toma nota!

1. ¿Tienes regadera o tina de baño?, ¡ahorra agua!

Si eres de los que a ama tomar un baño de tina, esta opción quedará restringida al menos para todos los días, ya que, si lo haces en una regadera, podrías ahorrarte por cada aseo corporal de 60 a 150 litros de agua, ¡impactante!

Procura, además de tener duchas cortas, si puedes solo tarda 5 minutos, ¡le harás mucho bien al planeta!

2. Cuida el agua mientras lavas los platos

Para cuidar mejor de este valioso líquido, opta por lavar con espuma todos los trastes sin dejar caer agua en el fregadero, y cuando termines con todos, ahora sí da un enjuague final a todo, y ¡listo!, estarás ahorrando agua!

3. Reutiliza el agua de la lavadora

Puedes usar el agua que sale de la lavadora para tallar los pisos, incluso, puedes usarla para lavar otras cosas del hogar que no necesitan de agua limpia al 100 por ciento, como las llantas de los autos, o los autos, incluso puedes regar con ella el jardín, procura implementar un jabón biodegradable que no dañe el medio ambiente.

4. Ponle fin a las goteras de agua

Al menos una vez a la semana cuida de revisar todos los baños, fregaderos, mangueras y otras salidas de agua, para que puedas comprobar si están en buen estado o tienen goteras, y si es el caso, ponle fin al desperdicio del agua, puedes cerrar la llave de paso mientras la reparas o llamar al experto, recuerda que ¡cada gota vale!, así que nada de dejar las llaves goteando, procura cerrar bien todas.

5. Cuida el agua mientras lavas frutas y verduras

Cuida el medio ambiente ahorrando agua, mientras limpias tus vegetales y frutas, opta por tomar un recipiente grande para hacerlo y recuerda solo usar el agua suficiente.

6. ¿El aire acondicionado tiene agua?

Si gozas del beneficio de tener un aire acondicionado, puedes reutilizar el agua que desecha para regar tus plantas.

7. ¿Agua para descongelar carne?

Si vas a cocinar, pero tienes carne congelada, procura no usar el agua para hacer que se deshiele y opta por sacarla con tiempo de anticipación, así podrían ahorrarte hasta 15 litros, ¡qué maravilla!

8. ¿Cómo ahorrar agua mientras riegas el jardín?

Riega tus plantas muy temprano en la mañana o por la tarde, ya que si lo haces cuando el sol está en su punto máximo el agua se evaporará hasta en un 30 por ciento.

9. Cuida el agua al afeitarte

Recuerda siempre cerrar la llave cuando te laves la cara, los dientes o te afeites para ahorrar de 10 a 5 litros de agua, solo ábrela cuando sea necesario, y si usas mucha agua al afeitarte, procura llenar el lavabo o llevar un recipiente donde puedas dejar caer el agua, así podrás ahorrar hasta 5 litros de agua, ¡cuida el medio ambiente!

10. Reutiliza el agua de la lluvia

Si está en tus posibilidades, opta por llenar tambos y botes durante las precipitaciones, podrás usarla para tu jardín o para trapear los pisos.

11. No desperdicies agua en el inodoro

Ahorra de 8 a 6 litro de agua si solo bajas la cadena cuando así se necesite, procura no echarle papel ni tirar ahí la ceniza de los cigarros.

12. Nada de tirar aceite en el agua

Si realizas el reciclaje del aceite vegetal estarás ayudando el medio ambiente, tirarlo en el agua no es una opción, ya que puedes contaminar hasta 100 mil litros de agua, solo poder tirar un litro de este producto, ¡mucho ojo!

13. Ahorra agua limpiando el aireador de la llave

La punta final de la llave de tu fregadero se llama aireador, y debes limpiarla con frecuencia para que no desperdicies agua, ya que así podrás usar el agua en las cantidades que necesitas y de forma rápida, sin tener que volver a enjuagar una otra vez, porque simplemente no sale mucha agua.

14. Establece medidas de agua

Si tienes una rutina de belleza o para hacer alguna actividad en casa, procura tener una medida para cada cosa y enseña a los demás, por ejemplo, puedes solo usar un vaso de agua para lavarte los dientes o una tina pequeña para afeitarte, incluso podrías establecer la cantidad de agua que se usará para limpiar los pisos.

Con información de www.eltiempo.com, www.revistagestion.ec, www.emserfusa.com.co y www.portafolio.co.