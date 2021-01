Medio Ambiente: así lo impacta la moda y los textiles

La ropa también contamina el medio ambiente. Foto: vos.lavoz.com.ar

Este 2021 es crucial conocer cómo afecta la producción de textiles usados en la moda mundial al medio ambiente, para ser más conscientes al momento de adquirir la ropa que usamos, por eso en La Verdad Noticias te los revelamos, ¡son impactantes!

Impacto de los textiles en el medio ambiente

Requieren de mucha agua para su producción

Se sabe que la producción de textiles a nivel mundial en el año 2015 usó al menos 79 mil millones de metros cúbicos de agua, algo que se puede comparar con los 266 mil millones de metros cúbicos de agua que los Estados Unidos necesitaron para ese año, además solo para crear una camiseta de algodón se requiere al menos de 2 mil 700 litros de agua dulce, la cantidad aproximada que en un año y medio una persona puede necesitar.

La producción de textiles contamina el agua

Se sabe que el 20 por ciento de la contaminación del agua mundial es producida por el acabado y teñido de los textiles.

Además, se sabe que se liberan al año 0.5 millones toneladas de microfibras al mar por el lavado de sintéticos, representando así el 35 por ciento de todos los microplásticos primarios liberados en el medio ambiente, pues tan solo lavar una carga de ropa hecha con este textil arroja al menos 700 mil fibras de microplástico que incluso podría llegar a cadenas de producción de alimentos.

Si quieres cuidar el medio ambiente debes procurar ser más consciente en la compra de ropa. Foto: www.forbes.com.mx

¿Emiten gases de efecto invernadero?

El 10 por ciento de las emisiones a nivel mundial de dióxido de carbono es causado por la industria de la moda, esto supera la cantidad que juntos suman el transporte marítimo y los vuelos internacionales.

Por otro lado, se sabe que los Estados Unidos en el 2017 la adquisición de textiles produjo cerca de 654 kilos de emisiones de dióxido de carbono por individuo, así lo señaló la Agencia Europea del Medio Ambiente.

Los textiles no se desechan correctamente

El medio ambiente también se ve afectado por la moda cuando los textiles que usa son desechados directamente a la basura y ya no se opta por la donación, pues ahora su demanda es tan alta que en 1996 en los Estados Unidos los precios bajaron hasta en un 40 por ciento, algo que le ha dado menos vida útil, así que mucha ropa termina en la basura y debido a que no se tira adecuadamente y no se cuenta con la tecnología necesaria para reciclarla solo el uno por ciento de esta en todo el mundo se usa para crear nueva.

