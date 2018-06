McDonald’S cambia popotes de plástico.

La cadena de comida más grande el mundo McDonald’s opta por ser ecológico cambiando sus popotes de plástico tras crear conciencia sobre el uso inmoderado. Este impulso eliminó los popotes de plástico en sus 1,300 sucursales de Reino Unido cambiándolas por popotes de papel biodegradables.

El cambio del plástico por el papel biodegradable es una pequeña prueba para ver la reacción de las personas, si se tiene éxito en Reino Unido, McDonald’s planea implementar esta acción en otros países.

Los popotes rara vez son reciclados, son creados de petróleo, la mayoría termina en vertederos contaminando el suelo y los diferentes ecosistemas, provocando grandes niveles de contaminación y daños en las especies.

Actualmente hay un gran impulso para eliminar el hábito de usar popotes de plástico, pues tan solo en Estados Unidos son tirados más de 500 millones popotes diarios. Este número es suficiente para envolver al Planeta 2.5 veces todos los días según One Less Straw (compañía que promueve el no usar popotes).

Algunas de las reacciones de las personas es pedirle a los meseros que no les traigan popotes para sus bebidas, es por esto que algunas de las ciudades de Estados Unidos ya están considerando proyectos y leyes donde los restaurantes solo den los popotes a las personas que lo pidan o que en verdad lo necesiten.

Es así como se suman más países y ciudades al movimiento al grado de que también en Escocia se plantea hacer acciones a fines del 2019.

Estos son cambios significativos para no seguir contaminando y hay más alternativas, después del papel biodegradable están los hechos de bambú, Vidrio o metal, pues estos puedes llevarlos contigo y además son fáciles de limpiar.