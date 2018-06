Mayo fue el cuarto mes más cálido registrado.

Mayo de 2018 es el cuarto mes más cálido y el período marzo-abril-mayo es la tercera primavera más cálida del hemisferio norte en 138 años de registros modernos, según un análisis mensual de las temperaturas globales realizado por científicos del Instituto Goddard de Estudios Espaciales (GISS) de la NASA ) en Nueva York.

El mes pasado y NH Spring fueron respectivamente +0.82 ° C y +0.86 ° C más cálidos que los promedios correspondientes del período 1951-1980. Solo mayo de 2016 (+0.91 ° C), 2017 (+0.88 ° C) y 2014 (+0.85 ° C) fueron más cálidos que el mes pasado y solo los manantiales de 2016 (+1.10 ° C) y 2017 (+0.97 ° C) ) superó la primavera de este año.

Fuente: NASA. Las anomalías de temperatura mensuales de GISTEMP se superponen en un ciclo estacional medio de 1980-2015.

El análisis mensual del equipo de GISS se realiza a partir de datos disponibles públicamente adquiridos por unas 6.300 estaciones meteorológicas de todo el mundo, instrumentos basados en boyas y boyas que miden la temperatura de la superficie del mar y estaciones de investigación antárticas.

Este registro de temperatura global moderno comienza alrededor de 1880 porque las observaciones previas no cubrieron suficiente del planeta. Los análisis mensuales a veces se actualizan cuando hay más datos disponibles y los resultados están sujetos a cambios.

Fuente: NASA. Un mapa global de la anomalía LOTI (índice de temperatura tierra-océano) de mayo 2018, en relación con el promedio de mayo de 1951-1980.

Análisis GISS

El esquema básico de análisis de temperatura de GISS fue definido a fines de la década de 1970 por James Hansen cuando se necesitaba un método para estimar el cambio de temperatura global para compararlo con modelos climáticos globales unidimensionales.

El esquema se basó en el hallazgo de que la correlación del cambio de temperatura era razonablemente fuerte para estaciones separadas por hasta 1200 km, especialmente en latitudes medias y altas. Este hecho fue suficiente para obtener estimaciones útiles para los cambios de temperatura promedio global.

Los análisis de temperatura se llevaron a cabo antes de 1980, especialmente los de Murray Mitchell, pero la mayoría cubrieron solamente latitudes de 20-90 ° N.