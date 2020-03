Mascarillas usadas para el coronavirus elevan la contaminación de las playas. Foto: Argoonautas.

En plena pandemia por el coronavirus COVID-19, los ecosistemas ya se están viendo afectados, y es que, ante el aumento de la demanda de las diferentes mascarillas, para prevenir el contagio del virus, millones de personas en el mundo las están usando; provocando enormes cantidades de basura que son arrojadas al mar y las playas ya las están acumulando, ¡terrible situación!

Medio ambiente eleva su contaminación por coronavirus

Las mascarillas que, están siendo utilizadas en todo el mundo, para contener la pandemia por el coronavirus COVID-19, está produciendo toneladas de desechos, mismo que, están afectando al ecosistema marino, así como, a todos los hábitats naturales del planea, y el primer síntoma de esta tragedia ecológica se puede ver en las playas, donde, esta basura se está acumulando.

Mascarillas son usadas de manera irracional

Pese a que, se ha informado que las mascarillas sencillas no sirven para protegerse del contagio del coronavirus COVID-19, la población mundial, las está comprando y usando de manera descontrolada, causando desabastos en diferentes zonas del planeta, pero no solo eso, sino que, además, están contaminando al no desecharlas de manera correcta; por lo que, el mar se está llenado de ellas.

Contaminación aumenta por mascarillas en el mar

Las mascarillas especiales N95, son las que, hasta el momento se han recomendado para cuidar el contagio, aunque, este solo se ha recomendado para aquellas personas que, se encuentran infectadas, pues, el desabasto de ellas ha sido inminente, pero, luego de usarlas, dejan de ser higiénicas y se vuelven en un nido de bacterias, así que, ¿te imaginas ir a la playa y que te encuentres con estas mascarillas?

Al respecto, el grupo ecologista Oceans Asia, en voz de su fundador, Gary Stokes, declaró: “Tan sólo hemos tenido mascarillas en un volumen masivo durante las últimas seis u ocho semanas imagínense a millones de personas usando cubrebocas desechables todos los días".

Además, agregó: “Nadie quiere ir al bosque o a la playa y encontrar mascarillas tiradas por todas partes. Es antihigiénico y peligroso, y ahora empezamos a ver su efecto sobre el medio ambiente".

Playa contaminada con basura. Foto: Foro Ambiental MX.

Con información de Argoonautas.