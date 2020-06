Más de 500 especies de animales vertebrados terrestres en PELIGRO de desaparecer. (Foto cortesía Somos Mamas)

Lamentablemente con el paso del tiempo cada vez son más los animales que se suma a la lista de las especies en peligro de extinción y por tal a la de los que ya están extintos. Un claro ejemplo de esto es lo que ha dado a conocer un estudio el cual señala que el número de especies de animales vertebrados terrestres están en peligro de desaparecer.

Especies de animales en las próximas dos décadas

Así es, una investigación que fue dada a conocer en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), calcula que en las siguientes dos décadas desaparecerán 543 especies de animales vertebrados terrestres, por ende estas están en peligro de desaparecer; las mismas que en todo el siglo XX.

Tras lo anterior dicho estudio que fue coescrito por el biólogo de la universidad de Stanford Paul Ehrlich, señala que el impacto humano ha terminado con cientos de especies de vertebrados terrestres, y que ha muchas otras las ha puesto al límite de la extinción a una velocidad sin precedentes; dicho trabajo estima que en las próximas décadas desaparecerán 543 especies de dichos animales.

Tipos de vertebrados y sus integrantes

Un punto muy importante es que el año 2015, Paul Ehrlich alertó de que se estaba viviendo la sexta extinción animal masiva de la historia. Ante esto en dicho trabajo el cual llevó a cabo con colegas de diferentes instituciones, insiste en su hipótesis y sostiene que el peligro es más grande de lo apreciado cinco años atrás y que amenaza la capacidad de la naturaleza para brindar servicios a la humanidad.

Cabe mencionar que dicho estudio de diversas especies, concluyó que 515 tipos de vertebrados terrestres están en peligro de desaparecer, y de estas la mitad tiene menos de 250 integrantes.