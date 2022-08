Mares lechosos, su enigma ha quedado al descubierto gracias a la ciencia. Foto: Twitter @voces_del_mar

Los mares lechosos han sido mencionados en la ficción y en la literatura marítima, pocos han tenido el honor de navegar en ellos, incluso se llegó a pensar que no existían, pero ahora, por fin, la ciencia los pone al descubierto.

En La Verdad Noticias te revelamos que este fenómeno marino por fin ha sido apreciado con ayuda de satélites especializados y lo poco que se ha descubierto sobre ellos, está causando furor en la comunidad científica.

Hace poco te contamos los datos más importantes del misterioso Mar Negro, pero ahora, iremos más allá y te vamos a decir qué es lo que los científicos han descubierto de los mares blancos.

Por esto brillan los mares lechosos

Mar lechoso. Foto: bbc.com

Fue en el Encuentro en barco con el mar lechoso bioluminiscente de Java de 2019 de Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) di a conocer que este tipo de océano es posible de detectar y estudiar remotamente gracias a los satélites.

La posibilidad de usar satélites en el estudio de estos océanos abre la posibilidad de guiar a los buques los investigan directamente, para que así se inmerjan en ellos y lo estudien más a detalle.

Uno de los datos revelados este tipo de océano fue dado por el biólogo marino Kenneth Nealson, quien comentó que antes de ser detectado este tipo de mar al sur de Java, había ocurrido una floración en grandes masas de las algas de la zona, las cuales están llenas de bacterias oceánicas bioluminiscentes, las cuales comen algas muertas y que al mismo tiempo con su color brillante llaman a los peces para que se las coman.

¿Cuál es la verdad tras este tipo de mares?

Mar lechoso. Foto: bbc.com

El experto en observación de la Tierra de la Universidad Estatal de Colorado, Steve Miller, describió este fenómeno de la siguiente manera:

"Son cientos de billones de partículas, todas brillando al mismo tiempo, mezcladas con el agua e impartiendo esta apariencia de brillo uniforme.”

Y finalizó:

“Eso es lo que creemos que es el proceso para nuestra interpretación visual de un mar lechoso.”

