Manada de ballenas llega a la playa y se dejan morir ¿Qué está pasando?

Manada de ballenas mueren a orilla de la playa. Foto:El Federal

Cuatro de los 10 animales aún están vivos, pero no se pueden salvar según los expertos en el lugar. Te informamos acerca de esta situación alarmante de la naturaleza que está sucediendo.

Una manada de al menos 10 ballenas ha aparecido en una playa y los rescatistas advirtieron que las cuatro supervivientes no se pueden salvar y se las dejara morir.

Hallan ballenas a la orilla de la playa

Se cree que seis de los cachalotes ya están muertos después de ser vistos en la playa entre Tunstall y Withernsea, en el East Riding de Yorkshire.

Un equipo de rescate de Marine Life, los guardacostas y la policia han sido llamados a la escena en Humberside, pero es poco lo que se puede hacer.

Dejan morir a ballenas a la orilla de la playa. Foto: Mirror

La portavoz de Julia Cable para British Divers Marine Life Rescue dijo que un equipo está en el lugar y está claro que los cachalotes no han comido durante algún tiempo. Ella dijo: Creemos que ahora hay nueve animales. No podemos llegar a ellos por razones de seguridad en este momento.

Ella agregó: Si podemos llegar a ellos, no sería un rescate, no podemos hacer nada y no podemos ponerlos a dormir debido a su tamaño. No han comido en mucho tiempo, están en el lugar equivocado. Solo los vamos a observar.

Emily Mayman, una médica experimentada de British Divers Marine Life Rescue, fue llamada a la escena después de que los transeúntes vieron los gigantescos cachalotes varados en la costa.

¿No se pueden rescatar a las ballenas?

El hombre de 30 años dijo: Sospechamos que son alrededor de 10 ballenas. Pero estamos esperando más información en este momento. No estamos seguros de qué causó esto, pero a veces ocurre con los cachalotes esparcidos por la costa. Es una lástima enorme.

No hay mucho que podamos hacer con ellos. Son animales tan grandes. Sus cráneos solos son tan pesados que las operaciones de rescate son muy difíciles.

Son una especie de buceo profundo, no les conviene intentar sacarlos de nuevo. Es muy triste verlos porque pueden estar enfermos. La marea está muy fuerte hoy, así que espero que algunos vuelvan a flotar, pero normalmente cuando ves un grupo como este no es una gran señal.

Es más de lo que cabría esperar, es lo máximo que he visto. Está clasificado como un varamiento masivo. Una gran multitud de personas se ha reunido en el lugar, lo que, según la policía, está causando algunas preocupaciones sobre su seguridad y la seguridad de quienes intentan rescatar a las ballenas.

El superintendente en jefe Darren Downs ha dicho: Entiendo el interés público en el incidente, pero instó a la gente a mantenerse alejada del área para permitir que los equipos de la Guardia Costera de HM manejen lo que es una escena extremadamente angustiosa.

