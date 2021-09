Mamuts creados en laboratorio podrían caminar por la Tierra en seis años

Hace poco más de dos años, el emprendedor tecnológico en serie Ben Lamm se acercó al renombrado genetista de Harvard George Church. Los dos se conocieron en Boston, en el laboratorio de Church, y esa fructífera conversación fue el catalizador de la puesta en marcha de Colossal, que anuncia su existencia el lunes.

El objetivo de la puesta en marcha es ambicioso y un poco loco: crear un nuevo tipo de animal similar al extinto mamut lanudo mediante la ingeniería genética de elefantes asiáticos en peligro de extinción para que resistan las temperaturas del Ártico.

El proyecto había estado dando vueltas durante años, pero nadie le había dado fondos suficientes para que despegara. Ahora es una empresa con 15 millones de dólares en financiación inicial de una variedad de inversores y Lamm como director ejecutivo.

“Tuvimos alrededor de $100,000 durante los últimos 15 años, que es mucho, mucho menos que cualquier otro proyecto en mi laboratorio, pero no por falta de entusiasmo”, dijo Church a CNBC. “Es, con mucho, la historia favorita. Nunca hemos hecho un comunicado de prensa al respecto en todos esos años. Simplemente surge de forma natural en la conversación ".

Church, profesor Robert Winthrop de Genética en la Facultad de Medicina de Harvard y miembro de la facultad del Instituto Wyss de Ingeniería de Inspiración Biológica de la Universidad de Harvard, tiene una dilatada carrera científica. Inició el Proyecto Genoma Personal, inició más de 20 empresas y tiene más de 100 patentes a su nombre.

Hasta ahora, la visión de Church de revivir al mamut lanudo era "principalmente soñar y hablar", dijo. "Ben salió de la nada, creo que se inspiró a cierta distancia de lo que estaba leyendo sobre este proyecto tan carismático, que no tenía suficientes fondos".

Colossal podría tardar tan solo seis años en crear una cría, dijo Church a CNBC. La línea de tiempo es "agresiva", admitió. “Cuando la gente solía hacerme esa pregunta, yo decía: 'No tengo ni idea. No tenemos ningún financiamiento ". Pero ahora, no puedo esquivarlo. Yo diría que seis no está descartado ".

“Nuestro objetivo traer de la extinción manadas de mamuts que se pueden reproducir entre sí y que podamos aprovechar en la reconstitución del Ártico. Y luego queremos aprovechar esas tecnologías para lo que llamamos conservación reflexiva y disruptiva ", dijo Lamm a CNBC.

Los defensores del proyecto dicen que reconstruir el Ártico con mamuts lanudos podría detener el calentamiento global al frenar el derretimiento del permafrost, donde el metano está atrapado actualmente.

Lamm ha fundado y vendido varias empresas emergentes a empresas como LivePerson, Zynga y Accenture y, más recientemente, fue el fundador y director ejecutivo del proveedor de inteligencia artificial Hypergiant.

Colossal "es una empresa con fines de lucro", dijo Lamm a CNBC, pero no es probable que los inversores obtengan un efectivo rápido. "Ninguno de nuestros inversores está enfocado en monetizar en este momento, lo cual es genial", dijo Lamm.

La ronda semilla de $15 millones fue dirigida por Thomas Hull, y otros participantes incluyen Draper Associates de Tim Draper, Winklevoss Capital y el gurú de la autoayuda Tony Robbins, entre otros.

Otro inversor y asesor, Richard Garriott, presidente de The Explorers Club y emprendedor de videojuegos que gastó $30 millones para ir al espacio como turista, le dijo a CNBC que estaba entusiasmado con las futuras aplicaciones de la biología sintética, refiriéndose a la ciencia del rediseño de organismos para fines específicos, distintos del mamut lanudo.

“Más allá del asombro de que la 'extinción' se convierta en realidad, demostrar que la tecnología con extinción es solo el comienzo. Estas mismas tecnologías podrán resolver una gran variedad de problemas humanos ”, dijo Garriott a CNBC. “La biología sintética nos permitirá crear nuevas formas de vida que puedan abordar problemas masivos, desde la limpieza de petróleo y plástico hasta el secuestro de carbono y mucho más. Resolver el rechazo de tejidos y los úteros artificiales ayudará a mejorar y prolongar la vida de todos los seres humanos ".

Un elefante genéticamente modificado

Repoblar el Ártico con esta especie genéticamente modificada podría ayudar al combate del cambio climático.

El mamut lanudo se extinguió en su mayor parte durante 10,000 años, y los últimos mamtus del Ártico sobrevivieron hasta hace unos 4,000 años.

Sin embargo, genéticamente, el mamut es muy similar al elefante asiático.

“El elefante asiático es una especie en peligro de extinción. Por eso queremos preservarlo ”, dijo Church.

“Hay dos cosas principales que lo están poniendo en peligro. Uno es el virus del herpes. Y el otro es la proximidad a los humanos. Así que nos gustaría arreglar ambos y darles un nuevo hogar, donde hay una gran cantidad de espacio sin casi humanos, que es el norte de Canadá, Alaska y Siberia".

Así que Colossal tiene como objetivo crear un elefante asiático genéticamente modificado con resistencia al virus del herpes y la capacidad de soportar las temperaturas heladas.

La cría que Colossal pretende crear se verá y se comportará como un mamut lanudo, explicó Church.

Suena a ciencia ficción, pero Church dijo que confía en que podrá modificar genéticamente al elefante asiático porque ha realizado una manipulación genética similar con los cerdos, donde realizó 42 ediciones genéticas en sus células.

“Entonces podemos convertir esas células en animales transfiriendo el núcleo, la parte de la célula que contiene ADN, a un huevo y luego se convierte en lechones, en ese caso”, dijo Church. Esos cerdos modificados genéticamente son lo suficientemente sanos como para ser utilizados para trasplantes de órganos en ensayos preclínicos en tres hospitales de todo el país, dijo.

"Esa es nuestra prueba de concepto de que podemos hacerlo", dijo Church. "No lo hicimos como preludio del elefante, lo hicimos por sí mismo, pero nos ayuda a convencernos para que lleguemos al elefante".

El elefante modificado genéticamente se implantaría en un endometrio modificado genéticamente al principio, y luego crecería en una bolsa, que se vería similar al útero artificial que los científicos de Filadelfia usaron para criar un cordero modificado genéticamente en 2017, dijo Church.

Colossal espera trabajar con un par de científicos rusos para sembrar los mamuts en el Parque Pleistoceno, una reserva natural en el río Kolyma en el noreste de Siberia. La idea es que los mamuts se conviertan en parte de un plan a largo plazo para restaurar la tundra a su estado prehistórico de pastos en lugar de árboles.

Si estos mamuts lanudos revividos eventualmente repoblan el Ártico, derribarían árboles pequeños y ayudarían a repoblar las hierbas en las que prosperan, dijo Church. Esas hierbas reflejan la luz del sol mejor que los troncos oscuros de las coníferas que viven allí. Además, los mamuts lanudos apisonan la nieve, haciéndola menos aislante.

Esos pastos enfriarían el ecosistema y, a su vez, reducirían la liberación de gas metano atrapado por el derretimiento del permafrost, uno de los principales contribuyentes al calentamiento global.

"Si ese metano se libera, es 30 veces peor que el dióxido de carbono por molécula" en términos de su capacidad para provocar el calentamiento global, dijo Church.

"Así que esa es la idea, agregar una especie más a las nueve que ya tienen para ayudar a cambiarlo de nuevo a lo que, al menos desde un punto de vista humano, era un ecosistema más saludable", dijo Church a CNBC, en La Verdad Noticias seguiremos lo más reciente de este proyecto que busca resucitar al mamut lanudo y salvar a los elefantes asiáticos de la extinción.

