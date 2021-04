Maltrato: laboratorio Vivotecnia hace vivir un infierno a estos animales

En Madrid, España, la Fiscalía de Medio Ambiente está investigando actos de maltrato animal dentro del laboratorio Vivotecnia, luego de que se difundiera un video de cómo violentan duramente a los animales, una denuncia que ha dejado a todos estupefactos, pues las imágenes son simplemente crueles.

Laboratorio Vivotecnia denunciado por maltrato animal

La investigación de este caso de maltrato animal en el laboratorio Vivotecnia se publicó en la organización Cruelty Free Internacional (CFI), y en el video que se difundió se ve como los empleados atacan violentamente a animales usados para experimentos, entre estos hay:

Ratones

Ratas

Conejos

Cerdos

Perros

Monos

En La Verdad Noticias te revelamos que Andrés König, consejero delegado de Vivotecnia, aseguró que el video con las duras imágenes de maltrato animal le parecen completamente “impactantes” y señala que son:

“Contrarias a los protocolos escritos de la compañía”.

Imágenes cruel sobre maltrato animal. Foto: elpais.com

En cuanto se supo del video las autoridades acudieron a realizar una inspección al laboratorio Vivotecnia señalado, donde luego de que se comprobaran los hechos se suspendió temporalmente la actividad investigadora y se extendió:

“…la prohibición expresa de realizar nuevos proyectos con animales.”

Además, de que se informó al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) sobre dichos acontecimientos.

Es importante mencionar que los animales fueron rescatados y que ahora están siendo cuidados por la Comunidad de Madrid, y cuando estén completamente bien serán enviados a centros de acogida donde puedan ser adoptados, siempre cumpliendo con la normativa de protección de los animales utilizados en experimentación y otros fines científicos.

Si quieres ver el video está disponible en YouTube con el título ‘Toxicity testing on animals at Vivotecnia, Spain’, son imágenes muy fuertes de maltrato animal, así que si eres muy sensible no lo veas.

Con información de elpais.com