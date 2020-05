Maltrato ANIMAL aumenta durante la cuarentena ¡hay más reportes! foto el gráfico

El maltrato animal no descansa, por lo que actualmente a pesar de la cuarentena por el coronavirus, este acto que pone en riesgo la vida de distintos animales cada vez va más en aumento y es que de acuerdo con las autoridades correspondientes, hay más reportes que antes.

Maltrato animal durante cuarentena

De acuerdo con la Unidad de Protección Animal de Guadalajara, durante la cuarentena, los reportes por maltrato animal han aumentado hasta en un 20 por ciento, incluso se dice que la mayoría de ellos se trata de perros que son abandonados.

Maltrato ANIMAL aumenta durante la cuarentena foto el soldepuebla

Por su parte Juan Barragán, director de la dependencia, señaló que el maltrato animal se ha visto reflejado en mayoría por reportes con perros en abandono, mismos que se derivan de conflictos entre vecinos.

"La mayoría de los reportes que nos hemos topado es con perros en abandono”

Abandono de animales en aumento

Esta unidad recibe al menos unos 50 reportes por semana, denunciando el maltrato animal en distintas regiones de Guadalajara en especial en zonas como Oblatos, Insurgentes y Jardines de la Paz.

Barragán explicó que, durante la cuarentena, las personas, al escuchar a los perros ladrar, creen que sufren maltrato, aunque esto no siempre es así. Nosotros regularmente creemos que el perro ladra porque está maltratado o lo golpean y no funciona así, un perro que ladra normalmente no es por eso.

“Normalmente es un perro que es sano, es un perro que es hiperactivo", dijo.

Maltrato animal en cuarentena foto ecoticias

Animales a la calle por coronavirus

Cabe mencionar que, de la misma manera, en otros estados le abandono de perros y gatos ha aumentado, pues muchos de sus dueños temen ser contagiados por ellos, lo que ha provocado psicosis humana, pues, ahora, decenas de mascotas son sacadas a la calle.

De esta manera, desde hace algunas semanas, la presidenta de la asociación protectora de animales, ‘Amo la Vida Pro Mejor Animal’, Ana María Rivas, informó que, tan solo en Boca del Río, Veracruz, el abandono de perros y gatos ha ido en aumento.

TE PUEDE INTERESAR: El león Júpiter perdió la batalla y murió por maltrato animal

Por lo tanto, se ha pedido a la comunidad que se informen adecuadamente, pues, varios veterinarios y médicos, han señalado que los animales no transmiten el coronavirus, COVID-19, es importante no dejar en la calle a los animalitos que inlcuso son parte de la familia.