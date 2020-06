Los mejores padres del Reino Animal ¡hoy también es su día!. Foto: Nueva mujer

La figura del Padre en los animales es primordial, ya que demuestra la protección de su familia con otros animales, y son extremadamente cariñosos, hicimos una selección y hoy en el Dia del Padre, te presentamos 6 de los mejores papás del Reino Animal.

Existe un prejuicio que postula que los padres del reino animal solo se acercan a la hembra para aparearse y después siguen su camino, sin embargo las especies que a continuación te mencionamos, dan su vida por sus hijos, se hacen cargo de su alimentación, los cargan y hasta son responsables de sus nacimientos.

Animales como excelente padres

Papá mono tití

Padre mono titi. Foto: Dinamo

Esta especie de animal vive en parte de Brasil, Perú y Bolivia. Cuando la madre tití da a luz, de inmediato es el padre quien carga a la cría sobre su lomo, y así permanecerá durante los próximos tres o cuatro meses, aunque cada vez dándole más libertad para jugar y dar sus primeros pasos. Este papá mono atento, acerca varias veces al día a su hijo hasta su mamá para que ella pueda amamantarlo, pero luego lo sube de nuevo sobre su espalda para continuar mostrándole el mundo (y de paso, enseñándole a vocalizar).

Papá caballito de mar

¡Se embaraza!, a partir de un coqueto ritual de apareamiento, la hembra de esta especie deposita sus huevos dentro del cuerpo de su pareja, para que luego el padre los fertilice y los cargue hasta el momento del nacimiento. Así, el papá caballito de mar luce una abultada panza durante 45 días con gran orgullo, hasta que comienzan las contracciones. Es entonces cuando da a luz a hasta 400 hipocampos, como también se le llama a esta especie, de manera casi pirotécnica y aparentemente muy agotadora.

Padre caballito de mar. Foto: Scoopnest

Papá pingüino emperador

Cada temporada, al volver a su zona de reproducción, busca a su pareja del año anterior para aparearse y solo en el caso de no encontrarla (a causa de su eventual muerte) lo hace con otra. Fruto de esto, la hembra pone un huevo en pleno invierno antártico y parte a alimentarse nuevamente al mar, porque el proceso es muy cansador y necesita reponer energías.

Pero ese huevo no queda abandonado a su suerte, el padre rápidamente lo pone sobre sus patas y lo cubre con parte de su abdomen y su plumaje para brindarle calor. Es tal su entrega a esta cría, que durante los dos meses siguientes no come ni se mueve para no exponerla a las crudas condiciones del ambiente. Quietecito y esperando el nacimiento, pasa todo el invierno.

Padre pinguino emperador. Foto: Animales Ovíparos

Ranita de Darwin

Los machos de ranita de Darwin, anfibio en peligro de extinción y endémico de los bosques templados de Chile y Argentina, se embarazan pero dentro de su boca! Después del amplexo (el equivalente anfibio a la cópula de los mamíferos), la hembra deposita sobre el suelo del bosque entre 3 y 30 huevos, los que son fertilizados por el macho. La mamá se va y es el padre quien se queda a cargo de vigilar a los pequeños por nacer, pendiente de que no enfrenten ningún peligro.

Dos semanas después, cuando los embriones comienzan a moverse dentro del huevo, papá ranita dice "es hora de metérmelos a la boca", ¡pero no para comérselos! Sino para que los huevos eclosionen y las larvas viajan al saco bucal, una bolsita que está bajo la lengua del padre. Durante seis a ocho semanas, las larvas crecen en este lugar seguro, alimentándose de una sustancia especial que les proporciona el macho, hasta que se produce la metamorfosis y se transforman en sapos.

Padre ranita de Darwin. Foto: Artimalia

Papá zorro rojo

El zorro rojo no se embaraza ni tampoco carga con sus hijos de un lado a otro, pero su mérito es igualmente potente. Es el padre protector que vigila, provee, alimenta y enseña a sus hijos hasta que tienen la edad suficiente para valerse por sí mismos.

TE PUEDE INTERESAR: Animales que parecen de película, pero son reales ¡te asombrará la naturaleza!

Papá ñandú

Una vez que se aparea con la hembra, se mantiene cerca del nido, a la espera de que ella deposite los huevos. Para la madre esto es un trámite; apenas lo ha hecho, desaparece en búsqueda de nuevas parejas con las que aparearse. Es entonces que el macho se acerca a los huevos y asume su incubación completa, durante hasta 40 días. Escondido entre la vegetación, protege a sus futuros hijos de manera activa, peleando con otros machos para defender a su prole. Cada cierto tiempo el papá ñandú voltea los huevos para que su temperatura sea homogénea y las membranas no se adhieran.