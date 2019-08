Los humanos hemos fracasado como especie y Jane Goodall explica por qué

Jane Goodall es la mayor experta en chimpancés del mundo; es primatóloga, etóloga, antropóloga y mensajera de la paz de la ONU. Gracias a sus hallazgos, no sólo sabemos más sobre estos animales, sino que del mismo ser humano y su comportamiento, sin embargo, la experta tiene un crudo mensaje para nosotros: “Los humanos, como especie, vamos hacia atrás”.

La experta declaró para XLSemanal, durante su premiación como la Personalidad Ambiental del Año 2016, entregado por Ecovidrio, que los humanos vamos en retroceso y prácticamente hemos fallado como especie:

“Más que evolucionar, vamos hacia atrás. ¿Cómo es posible que la criatura más inteligente que ha pisado este planeta esté destruyendo su propio hogar?

Para Goodall el objetivo es claro, si quiere salvar el planeta necesitará la ayuda de personas excepcionales, como Mandela y Ghandi, y por ello trabaja arduamente para formar y educar a más gente sobre el medioambiente y la biodiversidad.

“Mi trabajo, si acaso, es formar, a través de la educación, a más gente como ellos. Al nacer, recibí dos dones: un cuerpo resistente que con casi 83 me permite seguir luchando, y el otro es la comunicación”.

Ahora bien, la experta reconoce que tras seis décadas de activismo medioambiental, las personas están más conscientes de que hay que cuidar el planeta, sin embargo, “hoy las amenazas son más graves y se requiere un cambio urgente de nuestros hábitos”, por ello hay que enfocarnos en educar a las nuevas generaciones y no perder la esperanza.

“La gente, además, está perdiendo la esperanza de que eso sea posible, y sin esperanza la gente no actúa: ¿para qué? Por eso trabajamos tan duro con nuestro programa para jóvenes. Si las nuevas generaciones no cuidan de la biodiversidad, no tiene sentido luchar”.

Pero entonces, ¿cómo podemos solucionar esta crisis? Goodall comparte que hay que apoyarse de personas influyentes que puedan marcar una gran diferencia, pero además, enfocarnos en resolver los cuatro problemas que nos están llevando a la ruina.

“Mire, los grandes problemas del mundo, en mi opinión, son: esta sociedad codiciosa y materialista, el crecimiento de la población, la pobreza y la falta de educación”.

