Los arrecifes de Cozumel están a salvo: CONANP.

El hundimiento de una embarcación dentro del Parque Nacional Arrecifes de Cozumel, no causó daños a los arrecifes por caer en un arenal, aseguró la CONANP. “Después de que se hundiera el bote ‘Arrecifes II Dus’ de la empresa Sand Dollar Sports Dive Shop fuimos nosotros como CONANP junto con SEMAR y con el gerente de la empresa al sitio.

Una vez ahí se realizó un reconocimiento para ver si hizo alguna colisión de la embarcación con la estructura arrecifal y nos percatamos de que no, cayó sobre un arenal, pero sin haber ocasionado un daño.

Lo que hicimos fue seguir un acompañamiento en su maniobras de amarre de la embarcación para que lo pudiera sacar a flote y así nosotros nos aseguraremos de que durante las maniobras no hubiera alguna colisión a los arrecifes próximos, siempre estuvimos en su acompañamiento hasta la marina para verificar que no se dañara nada y afortunadamente no cayó sobre ninguna estructura arrecifal y la embarcación pudo ser retirada del sitio sin problemas”, dijo Brenda Hernández, subdirectora de la CONANP.