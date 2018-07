Los Océanos se quedan sin peces según informe mundial.

Los Océanos se quedan sin peces, por explotación insostenible según informe mundial de la FAO, pues la sobreexplotación de los recursos pesqueros crece a un ritmo acelerado, poniendo en peligro diversas especies marinas y la disponibilidad de recursos alimentarios.

Según el nuevo informe publicado por la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO), The State of World Fisheries and Aquaculture, destaca que la actividad de pesca sigue creciendo por encima de la capacidad de regeneración natural de las especies y, por otra parte, la acuicultura desarrollada de forma respetuosa con el medio marino no cubre la creciente demanda mundial.

De esta manera la FAO, con datos del 2015, indicó que el 33.1% de las especies marinas con valor comercial están siendo explotadas de forma insostenible, creciendo en un 2.1%, ya que en un estudio anterior afectaba un 31%.

Así también indicó que las poblaciones de peces que se pescan dentro de los niveles bilógicamente han disminuido del 90% a un 67% hasta 2015, mientras que las que se han capturado fuera de esos niveles tienen un incremento del 10 al 33%.

De esta manera las cifras van en dirección contraria de acuerdo a la agenda pactada en naciones unidas para 2030, que tiene como objetivo acabar con la sobrepesca y restaurar las poblaciones de peces a niveles que puedan producir un rendimiento sostenible.

Según el director de Pesca y acuicultura de la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Manuel Barange, las peores áreas siguen siendo el mar Negro y el Mediterráneo, entre otros motivos por los "conflictos políticos y sociales" que impiden prestar atención a la pesca en este último lugar, seguidas de las costas de Chile y Argentina.

Cabe recalcar que en 2016, la producción total de pescado alcanzó un récord de 171 millones de toneladas, de las que 91 millones procedieron de las capturas, que se mantuvieron estables, y 80 millones de la acuicultura, en una expansión más moderada que en el pasado.

Los responsables del 80% de los cambios negativos fueron alrededor de 16 países la mayoría asiáticos, entre ellos China como mayor productor mundial, de esta manera tiene la intención de desarrollar medidas de gestión y reducir sus volúmenes de producción de pesca y acuicultura en los próximos años.

Ante este escenario se prevé que sigan aumentando la población y la sobrepesca en varias regiones del mundo, así que el representante de la FAO llamó a fomentar la acuicultura con inversiones, infraestructuras, financiación y apoyo técnico.